ՖՈՏՈ և ՎԻԴԵՈ – Ընդդիմություն-իշխանություն երկխոսության երկրորդ հանդիպումը մեկնարկեց
Ժամը 12:00-ի սահմաններում Կառավարության ընդունելությունների տանը մեկնարկեց Հայ Ազգային Կոնգրեսի և իշխանական կոալիցիան ներկայացնող պատվիրակությունների 2-րդ հանդիպումը:
Հիշեցնենք, որ առաջին հանդիպումը կայացել էր հուլիսի 18-ին «Էրեբունի» հյուրանոցում: Ինչպես և այդ դեպքում, այսօր էլ լրագրողները հնարավորություն ստացան 5 րոպեի ընթացքում ներկա գտնվել բանակցությունների սրահում` լուսանկարելու և տեսագրություններ անելու նպատակով, որից հետո հանդիպումը շարունակվեց փակ դռների հետևում: