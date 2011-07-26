2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ՖՈՏՈ և ՎԻԴԵՈ – Ընդդիմություն-իշխանություն երկխոսության երկրորդ հանդիպումը մեկնարկեց

Ժամը 12:00-ի սահմաններում Կառավարության ընդունելությունների տանը մեկնարկեց Հայ Ազգային Կոնգրեսի և իշխանական կոալիցիան ներկայացնող պատվիրակությունների 2-րդ հանդիպումը:

Հիշեցնենք, որ առաջին հանդիպումը կայացել էր հուլիսի 18-ին «Էրեբունի» հյուրանոցում: Ինչպես և այդ դեպքում, այսօր էլ լրագրողները հնարավորություն ստացան 5 րոպեի ընթացքում ներկա գտնվել բանակցությունների սրահում` լուսանկարելու և տեսագրություններ անելու նպատակով, որից հետո հանդիպումը շարունակվեց փակ դռների հետևում:











Հայաստան
Հայաստանը` աշխարհի չեմպիոն. Հակոբյանն ու Մովսեսյանը` լավագույն շախմատիստների շարքում
Նախորդ

Հայաստանը` աշխարհի չեմպիոն. Հակոբյանն ու Մովսեսյանը` լավագույն շախմատիստների շարքում

Նախագահական ընտրություններ` հոկտեմբերին. Կոնգրեսը հրապարակել է բանակցությունների իր օրակարգը
Հաջորդ

Նախագահական ընտրություններ` հոկտեմբերին. Կոնգրեսը հրապարակել է բանակցությունների իր օրակարգը