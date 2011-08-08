Տիմոշենկոյի ձերբակալությունը ձեռնտու չէ Ռուսաստանին, կարծում են Ուկրաինայում
Պաշտոնական Մոսկվան պատռեց իր դիմակը` «նյարդային» և «չմտածված» արձագանքելով Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ձերբակալությանը: Այսպես են կարծում Ուկրաինայի կառավարությունում, գրում է «Կոմերսանտը»:
Ռուսաստանյան թերթը, հղում կատարելով Ուկրաինայի կառավարության իր աղբյուրի վրա, նշում է, որ այնտեղ «Մոսկվայից» այլ բան չէին էլ սպասում»:
«Մենք գիտեինք, որ Ռուսաստանը շատ վաղուց աջակցում է Տիմոշենկոյին: Մոսկվան հույս ուներ նրա հաղթանակը տեսնել 2010 թվականի ընտրություններին: Ռուսաստանն ամենից շատն է կորցնում Տիմոշենկոյի ձերբակալությունից: Առաջին հերթին, այն պատճառով, որ չի ցանկանում Ուկրաինային հզոր ու կայուն տեսնել, իսկ Տիմոշենկոն լուրջ ապակայունացնող գործոն էր: Երկրորդը` եթե դատարանը պարզի, որ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև գազային համաձայնագրերը կնքվել են օրենքի խախտմամբ, ապա այդ պայմանագրերը կվերանայվեն: Ռուսաստանը դա չի ցանկանում», - ուկրաինացի չինովնիկի խոսքերն է մեջբերում «Կոմերսանտը»: