2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ընդդիմադիր առաջնորդին դատում են միասեռականության համար

Մալայզիայում դատարանի առջև է կանգնել  ընդդիմության առաջնորդ Անվար Իբրահիմը, որին մեղադրում են իր 25-ամյա օգնականի հետ ինտիմ հարաբերություններ ունենալու մեջ:

Կուալա Լումպուրում ընթացող դատական լսումների ընթացքում ընդդիմադիր գործիչը հերքել է միասեռականության մեջ մեղադրանքները` դրանք իրեն հեղինակազրկելու «ստոր և հուսահատ» փորձ որակելով:

Իբրահիմի կողմնակիցները պնդում են, որ միասեռականության մեջ մեղադրանքները հորինված են նրա քաղաքական հակառակորդների կողմից:

Եթե Իբրահիմին մեղավոր ճանաչեն, նրան 20 տարվա ազատազրկում է սպառնում:

Անվարի դեմ հայցը ներկայացվել էր մի քանի ամիս առաջ, այն բանից հետո, երբ նրա կողմից ղեկավարվող ընդդիմադիր կուսակցությունը 2008 թվականին ընտրություններին աննախադեպ շատ մանդատային տեղեր էր զբաղեցրել խորհրդարանում:

Հայաստան
Կենտրոնական փողոցների կրպակներն առայժմ չե՞ն ապամոնտաժվի
Նախորդ

Կենտրոնական փողոցների կրպակներն առայժմ չե՞ն ապամոնտաժվի

Google+-ը աճի տեմպերով առաջ է անցել Facebook-ից, MySpace-ից և Twitter-ից
Հաջորդ

Google+-ը աճի տեմպերով առաջ է անցել Facebook-ից, MySpace-ից և Twitter-ից