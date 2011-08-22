В Малайзии лидера оппозиции судят за гомосексуализм

22 августа 2011

В Малайзии предстал перед судом лидер оппозиции Анвар Ибрагим, которого обвиняют в интимной связи с 25-летним помощником.

Во время судебных слушаний в Куала-Лумпуре, оппозиционер отверг обвинения в гомосексуализме, назвав их "низкой, отчаянной" попыткой подорвать его репутацию.

Сторонники Ибрагима настаивают на том, что обвинение в мужеложстве специально выдумано его политическими противниками.

В случае, если Ибрагима признают виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения, передает Mignews.com.

Иск против Анвара был подан несколько месяцев спустя после того, как возглавляемая им оппозиция получила беспрецедентное количество мест в парламенте на выборах 2008 года.