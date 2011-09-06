2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Ո՞ւր է իմ տղամարդը» սերիալում փորձում են վերադարձնել Անժելա Սարգսյանին

«Ուր է իմ տղամարդը» սերիալում, որտեղ նկարահանվում էր Անժելա Սարգսյանը, փորձում են վերադարձնել դերասանուհուն:

Անժելա Սարգսյանը լքել էր ֆիլմն այն բանից հետո, երբ նրա մերկ լուսանկարները հրապարակել էր նրա զուգընկեր Կարեն Արայանը: Վերջինս նշել էր, որ նկարները համացանցում է տեղադրել, որպեսզի «պատռի Անժելայի կեղծ դիմակը»: Երիտասարդին նման խորհուրդ տվել է «Ո՞ւր է իմ տղամարդը» սերիալի Անժելայի խաղընկերուհիներից մեկը:

Այժմ Անժելայի բացակայությամբ, ով կատարում էր Լիլիթի դերը, սերիալի հեղինակներն ընթացքից փոխում են սցենարը:

Նրա ընկերը` Դավիթը, ով ֆիլմում պետք է դառնար Լիլիթի ամուսինը, իմանալով նրա դավաճանության մասին, բաժանվում է աղջկանից: Սակայն ցուցադրված վերջին սերիայում Դավիթը զանգահարում է Լիլիթին և փորձում խոսել նրա հետ:

«Լիլ, չանջատես, լսի կներես, ես արդեն պարզել եմ, որ էս ամեն ինչը թյուրիմացություն էր, որ էս ամեն ինչը Ստելլան էր սարքել (ֆիլմում Ստելան սիրահարված է Դավիթին, և ամեն կերպ փորձում է խանգարել Լիլիթի ու Դավիթի ամուսնությանը - Epress.am): Ես ուզում եմ վերադառնալ քո մոտ: Ինչի՞, Լիլ ինչի՞ ես լացում»,- հեռախոսով Լիլիթին ասում է Դավիթը:

Այնուհետև Դավիթը հանդիպում է Լիլիթի ընկերուհիների հետ և պատմում, որ խոսել է ընկերուհու հետ, սակայն Լիլիթը չի ցանկացել խոսել նրա հետ:

«Դավ, ուրեմն այդքան խորը վիրավորվել ա Լիլիթը»,- ասում են ընկերուհիները:

Նրանք հանգստացնում են Դավիթին` ասելով, որ նա կին է, և երիտասարդը պետք է փորձի մի փոքր ըմբռնող և համբերատար լինել:

Հայաստան
Ասկերանի զորամասի ներկայացուցիչը պնդում է, որ կապ չունի խելագարված զինվորի դեպքի հետ
Նախորդ

Ասկերանի զորամասի ներկայացուցիչը պնդում է, որ կապ չունի խելագարված զինվորի դեպքի հետ

Գյումրեցուն պատկանող աղվաբնում դեղեր ու ներարկիչներ են հայտնաբերել
Հաջորդ

Գյումրեցուն պատկանող աղվաբնում դեղեր ու ներարկիչներ են հայտնաբերել