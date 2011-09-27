2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Հայաստանում Պուտին-Մեդվեդև փոխատեղման սցենարը հնարավոր չէ. Մանոյան

Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում և Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ոչ մի դրական բան ակնկալել չի կարելի:

Այս մասին ասել է ՀՅԴ Հայդ Դատի քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը:

Նա նշել է, որ Թուրքիայի համար շառ ձեռնտու է, որպեսզի Հայաստան-Թուրքիա Արձանագրությունները գոյատևեն որպես ստրոգրված փաստաթուղթ:

«Թուրքիան ունի առավելություն, մենք բավարարել ենք նախապայմանները և ոչինչ չենք ստացել», - ասել է Մանոյանը:

ՀՅԴ-ականի խոսքով` Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների առումով ԱՄՆ-ի իշխանությունների համար Հայաստանի իշխանությունները շատ ցանկալի են:

Անդրադառնալով ղարաբաղյան հակամարտությանը` Մանոյանը կարծիք է հայտնել, որ  «բանակցությունները որպես ձև կշարունակվեն», Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջիկա ամիսներին կշարունակեն իրենց աշխատանքը երկու երկրների ԱԳ նախարարների հետ:

Ասուլիսի ընթացքում քաղաքական գործիչն անդրադարձ է կատարել նաև Ռուսաստանում ստեղծված իրավիճակին` հայտարարելով, որ Հայաստանում Պուտին-Մեդվեդև փոխատեղման սցենարը հնարավոր չէ: Մանոյանը դրա համար հիմքեր չի տեսնում:

Նա նշել է, որ Պուտինի` ՌԴ նախագահ ընտրվելու դեպքում կարող է փոփոխություն լինել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ` հաշվի առնելով այն փաստը, որ Պուտինի վերադարձի հետ մեկտեղ ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում կարող են փոփոխություններ գրանցվել:

Հայաստան
ՀՀ ԱԺ պատգամավորի ամուսնուն դատի են տվել
Նախորդ

ՀՀ ԱԺ պատգամավորի ամուսնուն դատի են տվել

Երևանում պահանջում են ավելացնել այգիների խնամքի համար տրվող գումարը
Հաջորդ

Երևանում պահանջում են ավելացնել այգիների խնամքի համար տրվող գումարը