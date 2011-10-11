Բաքվում Եվրատեսիլի քվեարկությունը կարող է ինտերնետով անցկացվել
«Եվրատեսիլ-2012» երգի մրցույթին ընդառաջ Ադրբեջանը մայրաքաղաք Բաքվի ողջ տարածքը Wi-Fi ինտերնետ ծածկույթով կապահովի: Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Ալի Աբասովը:
«Այս տեխնոլոգիայի շնորհիվ բոլոր հյուրանոցները, թատրոնները, և ընդհանուր առմամբ ողջ քաղաքն անվճար գերարագ ինտերնետով կապահովվի: Աշխատանքներ են տարվում ինտերնետի արագացման ուղղությամբ: Չի բացառվում, որ քվեարկությունն իրականացվի ոչ միայն հեռախոսով, այլև ինտերնետով, ինչը նորամուծություն կլինի մրցույթի անցկացման պատմության մեջ», - է նախարարը: