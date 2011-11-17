2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ձնախառն անձրև և ամպամածություն, եղանակը Հայաստանում գալիք օրերին չի փոխվի

Առաջիկա երկու օրերի ընթացքում հանրապետության ողջ տարածքում եղանակային  էական փոփոխություններ չեն սպասվում: Կպահպանվի  վերջին օրերին գրանցված  ամպամածությունն ու  տեղ-տեղ կգրանցվեն տեղումներ՝ լեռնային շրջաններում՝ ձյան, իսկ նախալեռնային շրջաններում՝ ձնախառն անձրևի  տեսքով: Այս մասին այսօր Epress.am-ին հայտնել է ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ»-ի Օպերատիվ հիդրոօդերևութաբանության բաժնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը:

«Ջերմաստիճանի կտրուկ անկում կամ բարձրացում չի լինելու: Կարող են դիտվել տատանումներ՝ 1-2 աստիճան, սակայն էական փոփոխություններ չեն գրանցվի:

Հայաստան
«Մոսկվա» կինոթատրոնի մոտ 50 հարկանի շե՞նք կկառուցվի
Նախորդ

«Մոսկվա» կինոթատրոնի մոտ 50 հարկանի շե՞նք կկառուցվի

ՖՈՏՈՇԱՐՔ. Benetton-ը հետ է կանչել Հռոմի Պապի սկանդալային «համբույրով» գովազդը
Հաջորդ

ՖՈՏՈՇԱՐՔ. Benetton-ը հետ է կանչել Հռոմի Պապի սկանդալային «համբույրով» գովազդը