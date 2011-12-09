Հայաստանի ու Լիբանանի նախագահները փոխանակվեցին շքանշաններով
Այսօր ՀՀ նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել Հայաստան պաշտոնական այցով ժամանած Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանի և ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առանձնազրույցը, որին հաջորդել են երկու երկրների պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով բանակցությունները:
Ինչպես հաղորդում է ՀՀ նախագահի մամուլի գրասենյակը, հայ-լիբանանյան բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդմանը և Հայաստանի ու Լիբանանի համագործակցության խորացմանն ուղղված գործունեության համար Սերժ Սարգսյանը Լիբանանի նախագահին պարգևատրել է Պատվո շքանշանով:
Միշել Սուլեյմանը, իր հերթին, Սերժ Սարգսյանին պարգևատրել է Լիբանանի արժանիքների բարձրագույն աստիճանի շքանշանով:
Բանակցություններից հետո տեղի է ունեցել մի շարք ոլորտներում երկկողմ համագործակցության ամրապնդմանն ու խորացմանն ուղղված փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունը:
Մասնավորապես, ստորագրվել են «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լիբանանի Հանրապետության կառավարության միջև 2012-2014թթ. համար մշակութային համագործակցության մասին» գործնական ծրագիր, «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լիբանանի Հանրապետության կառավարության միջև շրջակա միջավայրի բնագավառում համագործակցութան մասին» փոխըմբռնման հուշագիր, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Լիբանանի Հանրապետության երիտասարդության և սպորտի նախարարության միջև «Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության քաղաքականության ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագիր, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լիբանանի Հանրապետության կառավարության միջև «Համապատասխանեցման վկայականների փոխճանաչման մասին» համաձայնագիր, «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լիբանանի Հանրապետության կառավարության միջև ստանդարտացման բնագավառում համագործակցության մասին» արձանագրություն, «Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության և Լիբանանի Հանրապետության արդյունաբերության նախարարության միջև» փոխըմբռնման հուշագիր, «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լիբանանի Հանրապետության կառավարության միջև զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության մասին» գործնական ծրագիր:
Այցի ընթացքում Միշել Սուլեյմանը այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ծաղկեպսակ դրել հուշակոթողին և ծառ տնկել Հիշողության պուրակում: