2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Հայաստանի ու Լիբանանի նախագահները փոխանակվեցին շքանշաններով

Այսօր ՀՀ նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել Հայաստան պաշտոնական այցով ժամանած Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանի և ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի  առանձնազրույցը, որին հաջորդել են երկու երկրների պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով բանակցությունները:

Ինչպես հաղորդում է ՀՀ նախագահի մամուլի գրասենյակը, հայ-լիբանանյան բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդմանը և Հայաստանի ու Լիբանանի համագործակցության խորացմանն ուղղված գործունեության համար Սերժ Սարգսյանը Լիբանանի նախագահին պարգևատրել է Պատվո շքանշանով:

Միշել Սուլեյմանը, իր հերթին, Սերժ Սարգսյանին պարգևատրել է Լիբանանի արժանիքների բարձրագույն աստիճանի շքանշանով:

Բանակցություններից հետո տեղի է ունեցել մի շարք ոլորտներում երկկողմ համագործակցության ամրապնդմանն ու խորացմանն ուղղված փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունը:

Մասնավորապես, ստորագրվել են «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լիբանանի Հանրապետության կառավարության միջև 2012-2014թթ. համար մշակութային համագործակցության մասին» գործնական ծրագիր, «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լիբանանի Հանրապետության կառավարության միջև շրջակա միջավայրի բնագավառում համագործակցութան մասին» փոխըմբռնման հուշագիր, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Լիբանանի Հանրապետության երիտասարդության և սպորտի նախարարության միջև «Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության քաղաքականության ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագիր, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լիբանանի Հանրապետության կառավարության միջև «Համապատասխանեցման վկայականների փոխճանաչման մասին» համաձայնագիր, «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լիբանանի Հանրապետության կառավարության միջև ստանդարտացման բնագավառում համագործակցության մասին» արձանագրություն, «Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության և Լիբանանի Հանրապետության արդյունաբերության նախարարության միջև» փոխըմբռնման հուշագիր, «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լիբանանի Հանրապետության կառավարության միջև զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության մասին» գործնական ծրագիր:

Այցի ընթացքում Միշել Սուլեյմանը այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ծաղկեպսակ դրել հուշակոթողին և ծառ տնկել Հիշողության պուրակում:

Հայաստան
Հրեաները պատրաստվում են նվաճել Լուսինը «լվացքի մեքենայով»
Նախորդ

Հրեաները պատրաստվում են նվաճել Լուսինը «լվացքի մեքենայով»

Ուկրաինուհիները մերկ կրծքով են պաշտպանում ռուսաստանյան ընդդիմադիրներին (ՖՈՏՈՇԱՐՔ)
Հաջորդ

Ուկրաինուհիները մերկ կրծքով են պաշտպանում ռուսաստանյան ընդդիմադիրներին (ՖՈՏՈՇԱՐՔ)