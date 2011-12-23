ԱՄՆ Պետդեպի ներկայացուցիչը հիշել է Հայաստանը և Թուրքիան` մոռանալով Ֆրանսիան
Դեկտեմբերի 22-ին լրագրողների և ԱՄՆ Պետդեպի մամուլի փոխխոսնակ Մարկ Տոների հանդիպման ժամանակ վերջինիս չափազանց հակիրճ է մեկնաբանել Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի կողմից ընդունված Հայոց Ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը:
«Շատ արագ կասեմ: Մեր հայացքներն այս հարցի առնչությամբ մենք ավելի վաղ արտահայտել ենք, և դրանք չեն փոխվել: Մենք շարունակում ենք աջակցել Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների բարելավմանը», - պատասխանելով օրինագծի մասին լրագրողի հարցին ասել է Տոները` չխոսելով Ֆրանսիայի և Թուրքիայի հարաբերությունների մասին: