2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Վանաձոր-Ալավերդի ավտոմայրուղու հարակից ժայռերը կպայթեցնեն վաղը

Վանաձոր-Ալավերդի միջպետական ավտոմայրուղու 35-րդ կիլոմետրին հարակից ժայռից հնարավոր քարաթափումները կանխելու նպատակով Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը` ՀՀ Կառավարության հանձնարարությամբ, կիրականացնի ժայռի պայթեցման աշխատանքներ։
Արհեստական քարաթափումից ավտոճանապարհը չվնասելու նպատակով ճանապարհի ասֆալտյա մակերեսը ծածկվել է 1000 խմ բնահողով։

Վանաձոր-Ալավերդի ավտոճանապարհի 35-րդ կիլոմետրում արհեստական քարաթափման աշխատանքները նախապատրաստելու և իրականացնելու նպատակով դեկտեմբերի 21-24-ը նշված տեղամասում գործում է միայն մեկ երթևեկամաս, իսկ դեկտեմբերի 24-ին` պայթեցման աշխատանքների իրականացման պատճառով, հիշյալ տեղամասը փակ է լինելու երթևեկության համար: Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կազմակերպվելու է Մ-6-Դսեղ-Մարց-Մ-6 շրջանցիկ ճանապարհով:

Պայթեցման աշխատանքները կիրականացվեն շաբաթ օրը` դեկտեմբերի 24-ին:

Հայաստան
Մասիսում երիտասարդին սպանել են ընտանեկան վիճաբանության ժամանա՞կ
Նախորդ

Մասիսում երիտասարդին սպանել են ընտանեկան վիճաբանության ժամանա՞կ

Սարկոզիին խորհուրդ են տվել ցեղասպանության մասին հարցնել հորը, «նա պատմելու բան ունի»
Հաջորդ

Սարկոզիին խորհուրդ են տվել ցեղասպանության մասին հարցնել հորը, «նա պատմելու բան ունի»