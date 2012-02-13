2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Լոռեցիները նախագահականի մոտ արդար դատավարություն պահանջեցին

Այսօր մի խումբ լոռեցիներ նախագահական նստավայր են գնացել` հայտնելու Սերժ Սարգսյանին իրենց բողոքը դատարանների անաչառության կապակցությամբ:

Բողոքի պատճառն այն է, որ Հատուկ քննչական ծառայությունը հրաժարվում է դատավոր Արման Թովմասյանի և նրա չորս կարգադրիչների դեմ քրեական գործ հարուցել:

Հիշեցնենք, որ գործը վերաբերվում է քաղաքացի Սամվել Հարությունյանի հայցին: Հարությունյանը պնդում է, որ դատավոր Արման Թովմասյանի և նրա չորս կարգադրիչները դաժան ծեծի են ենթարկել իր որդուն` Աշոտ Հարությունյանին:

Միջադեպը, ըստ Սամվել Հարությունյանի, սկսվել է այն պատճառով, որ  խանութի վաճառողուհին իրեն ավելի շուտ է սպասարկել, քան դատավորին: Հաջորդ օրը դատավորը և կարգադրիչները մեղադրանք են առաջ քաշել Աշոտի դեմ` ասելով, թե վերջինս է ծեծի ենթարկել իրենց, ինչը հայցվոր կողմը որակում է որպես սուտ մատնություն:

«Բարձրաստիճան պաշտոնյան և իր ենթակաները ծեծել են քաղաքացուն և ապա կեղծ ապացույցներ հորինել ու կեղծ մատնություն արել: Դատարանները հրաժարվում են քննել գործը: Տպավորություն է ստեղծվում, թե դատարանները պարտակում են հանցագործին»,- այսպիսի տեքստով նամակ են այսօր Սամվել Հարությունյանին սատարող քաղաքացիները հանձնել նախագահի աշխատակազմ:

Նախագահականում ակցիայից հետո քաղաքացիներն իրենց ակցիան շարունակել են Վերաքննիչ դատարանի մոտ, որտեղ ընթանում էր գործով դատի քննությունը:

Ինչպես նախորդ դատական նիստի ժամանակ, այս անգամ ևս դատախազ Հարություն Հարությունյանն առաջ է քաշել երկու առարկություն. ըստ նրա` գործը պետք է քննի ոչ թե Վերաքննիչ դատարանը, այլ Լոռու մարզի` առաջին ատյանի դատարանը:

«Երկրորդ. ըստ դատախազի` հայցվորի իրավունքները չպետք է քննվեն գործի շրջանակներում: Ես առաջին անգամ եմ տեսնում  օրենքի նման մեկնաբանություն: Նման բան չեմ հիշում դատական պրակտիկայում: Դա հիմարութուն է` գեղեցիկ շարադրված»,- Epress.am-ի հետ զրույցում ասել է Սամվել Հարությունյանի շահերը պաշտպանող փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը:

Այս գործով որոշումը դատավոր Եվա Դարբինյանը հրապարակելու է վաղը` 11:30-ին:

Հայաստան
ՀԱԿ-ի հանրահավաքը տեղափոխվեց
Նախորդ

ՀԱԿ-ի հանրահավաքը տեղափոխվեց

Բաքուն 75 տարի հայերին վտարում էր Ղարաբաղից. ԼՂՀ ԱԳ նախարարի պաշտոնակատար
Հաջորդ

Բաքուն 75 տարի հայերին վտարում էր Ղարաբաղից. ԼՂՀ ԱԳ նախարարի պաշտոնակատար