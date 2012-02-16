2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ՀՔԾ-ն ուսումնասիրում է բացակա պատգամավորների փոխարեն քվեարկելու դեպքը

Հատուկ Քննչական ծառայությունն ընթացք է տվել «Հայկական պառլամենտարիզմի կենտրոն» կազմակերպության ղեկավար Ռուբեն Թորոսյանի դիմումին, որով վերջինս պահանջում է քրեական գործ հարուցել Հանրապետական կուսակցության պատգամավորներ Գագիկ Մելիքյանի, Հերմինե Նաղդալյանի, Արեգ Ղուկասյանի և Արա Բաբլոյանի դեմ` լիոզությունների գերազանցման և ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար:

ՀՔԾ-ից «Ժողովուրդ» օրաթերթին հայտնել են, որ դիմումն այս պահին ուսումնասիրվում է, իսկ քրեական գործ դեռևս չի հարուցվել:

Հիշեցնենք, որ սկանդալային քվեարկությունը տեղի է ունեցել փետրվարի 9-ին, երբ ընդունվել է մի քանի օրինագիծ, այդ թվում` «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքի նախագիծը: Քվեարկության ընթացքը նկարահավել է տեսախցիկներով:

Հայաստան
Կոնգրեսը քննարկել է Հրազդանի ընտրությունները, գալիք հանրահավաքը և ընտրացուցակը
Նախորդ

Կոնգրեսը քննարկել է Հրազդանի ընտրությունները, գալիք հանրահավաքը և ընտրացուցակը

Հաջորդ

Ոստիկանապետի և գլխավոր դատախազի հարաբերությունները սրվե՞լ են