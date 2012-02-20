2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Անտոնիո Բանդերասը կմարմնավորի Պիկասոյին «33 օր» ֆիլմում

Հոլիվուդյան դերասան Անտոնիո Բանդերասը կստանձնի 20-րդ դարի իսպանացի աշխարհահռչակ նկարիչ, քանդակագործ Պաբլո Պիկասոյի դերը Կարլոս Սուրայի «33 օր» ֆիլմում:

Ժապավենն այն մասին է, թե ինչպես էր նկարիչն աշխատում իր հայտնի «Գերնիկա» կտավի վրա: Այն ստեղծվել է 1937 թվականին, կտավի հիմքում ընկած է իսպանական Գերնիկա քաղաքի ռմբակոծության թեման: Պիկասոն «Գերնիկայի» ստեղծմանը ուղիղ 33 օր է նվիրել, միաժամանակ լարված աշխատանքը օգնել է նկարչին հաղթահարել անձնական կյանքում ստեղծված ճգնաժամը:

«33 օր» ֆիլմի բյուջեն մոտ 8 միլիոն դոլար է կազմում: Ակնկալվում է, որ նկարահանումները կսկսվեն 2012-ի ամռանը և կիրականացվեն Փարիզում և Գերնիկայում:

Նշենք, որ շուտով Բանդերասը հանդես կգա նաև մեկ այլ իսպանացի նկարչի` Սալվադոր Դալիի կերպարում:

Հայաստան
Մարգար Օհանյանը դատավորին խնդրել է հետևել Սերժ Սարգսյանի կոչին
Նախորդ

Մարգար Օհանյանը դատավորին խնդրել է հետևել Սերժ Սարգսյանի կոչին

ՀՀԿ-ականը գործընկերոջ փոխարեն քվեարկելն արդարացնում է «բնական պահանջներով»
Հաջորդ

ՀՀԿ-ականը գործընկերոջ փոխարեն քվեարկելն արդարացնում է «բնական պահանջներով»