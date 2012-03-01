«Անի» հյուրանոցում ռումբ չկա. անցորդների խուճապն անտեղի էր
«Անի» հյուրանոցի հետ կապված խուճապն անտեղի է. հյուրանոցում ռումբ հայտնաբերելու մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը: Այս մասին Epress.am-ին հայտնել են Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում:
Նշենք, որ այսօր մի քանի անցորդներ խուճապի էին մատնվել` հյուրանոցի մոտ տեսնելով մի խումբ ԱԻՆ փրկարարների:
«Այսօր Քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օրն է: Հայաստանի մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում իրականացվում է 162 միջոցառում` բաց դասեր, ուսումնավարժություններ, տարհանումներ: Այդ թվում նաև «Անի» հյուրանոցում անցկացվում է «Տարհանման կազմակերպումը և իրականացումը հրդեհի ժամանակ» ուսումանվարժանք»,- Epress.am-ին հայտնել են ԱԻՆ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից:
Լուսանկարը` yerevanhotels.am