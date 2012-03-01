2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Անի» հյուրանոցում ռումբ չկա. անցորդների խուճապն անտեղի էր

«Անի» հյուրանոցի հետ կապված խուճապն անտեղի է. հյուրանոցում ռումբ հայտնաբերելու մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը: Այս մասին Epress.am-ին հայտնել են Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում:

Նշենք, որ այսօր մի քանի անցորդներ խուճապի էին մատնվել` հյուրանոցի մոտ տեսնելով մի խումբ ԱԻՆ փրկարարների:

«Այսօր Քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օրն է: Հայաստանի մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում իրականացվում է 162 միջոցառում` բաց դասեր, ուսումնավարժություններ, տարհանումներ: Այդ թվում նաև «Անի» հյուրանոցում անցկացվում է «Տարհանման կազմակերպումը և իրականացումը հրդեհի ժամանակ» ուսումանվարժանք»,-  Epress.am-ին հայտնել են ԱԻՆ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից:

Լուսանկարը` yerevanhotels.am

Հայաստան
«Պրեվեդ Մեդվեդ». Սոբչակն ու Պարֆյոնովը երգ են նվիրել ՌԴ նախագահին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Նախորդ

«Պրեվեդ Մեդվեդ». Սոբչակն ու Պարֆյոնովը երգ են նվիրել ՌԴ նախագահին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

2008 թվականի մարտի 1-ին իսրայելցիները 54 պաղեստինցի են սպանել, պաղեստինցիները` 2 իսրայելցի
Հաջորդ

2008 թվականի մարտի 1-ին իսրայելցիները 54 պաղեստինցի են սպանել, պաղեստինցիները` 2 իսրայելցի