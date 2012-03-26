ԱՄՆ-ում հայ քննիչը 5 տարի ուշացումով դատարան է դիմել. բողոքը վարույթում է
Նախորդ շաբաթ Լոս Անջելեսի դատարանում դատական վարույթի է առվել Բըրբենքի ամերիկահայ քննիչ Սթիվ Կարագյոզյանի բողոքը, ըստ որի իր գործընկեր սպաներն իրեն Էթնիկ բնույթի վիրավորանքներ են հասցրել` «գլխաշորով հայ» անվանելով: «Գլխաշորով մարդ» ԱՄՆ-ում անվանում են մահմեդականներին, ովքեր չալմաներ են կրում:
Կարագյոզյանի փաստաբանը դատական նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ իր հաճախորդը «հասարակ սպա չէ»: Վերջինս 2007-ին ճանաչվել է տարվա լավագույն սպա:
2007 թվականին` փորձաշրջանի ավարտից հետո, Կարագյոզյանը սկսել էր տարբեր տեսակի մեկնաբանություններ լսել իր հասցեին:
6 սպաներից մեկը, ինչպես փաստում է Կարագյոզյանը, ռասիստական բնույթի վիրավորանքներ է հասցրել իրեն, մասնավորապես, հայազգի ոստիկանը նշել է սպա Աարոն Քենդրիքին:
Քենդրիքն ասել է Կարագյոզյանին, որ վերջինիս աշխատանքի են վերցրել միայն նրա համար, որ նա փոքրամասնության ներկայացուցիչ է:
Դատախազը, սակայն, հայտարարել է, որ Կարագյոզյանի բողոքն անհասականլի է այն պատճառով, որ նա իրեն հասցված վիրավորանքների համար դատարան է դիմել միայն տարիներ անց: Ըստ դատախազի` նա դա արել է, քանի որ շշուկներ են հայտնվել այն մասին, որ ԱՄՆ Հետախուզական դաշնային բյուրոն պատրաստվում է հետախուզել վարչությունը` պարզելու համար` արդյոք այստեղ պաշտոնական դիրքի չարաշահումներ չկան: Դատախազի խոսքով` Կարագյոզյանը դատական գործ է հարուցել, որովհետև վախենում է, որ իրեն էլ կքննեն: