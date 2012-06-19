Քրդերի հետ բախումի հետևանքով 8 թուրք զինվորական է զոհվել
Թուրքիայի հարավ-արևելքում` Իրաքի հետ սահմանի մոտ քուրդ գրոհայինների կողմից կազմակերպված ծուղակում հայտնվելով` սպանվել են առնվազն 8 թուրք զինվորականներ: 15 մարդ վիրավորվել է, հայտնում է BBC-ն:
Զինվորականների խոսքով` գրոհայինները Թուրքիայի տարածք են ներխուժել Իրաքից: Ըստ պաշտոնական տվյալների` գրոհայինները Քրդական բանվորական կուսակցության անդամներ են: Այն Թուրքիայում անջատողական խմբավորում է համարվում: 1984 թվականից Քրդական բանվորական կուսակցությունը պայքարում է երկրի հյուսիս-արևելքում բնակվող քրդերի ինքնավարության համար: Այս տարիներին թուրք-քրդական հակամարտության ընթացքում ավելի քան 40 հազար մարդ է զոհվել: