2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Թուրքիայում աճում է պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը

Առնվազն 8 մարդ է զոհվել և 66 հոգի վիրավորվել է Թուրքիայի հարավ-արևելյան Գազիանթեփ նահանգում երկուշաբթի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով:

Ինչպես թուրքական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել է Գազիանթեփի նահանգապետ Էրդալ Աթան, պայթյունը տեղի է ունեցել Կարսիյակա քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքի մոտ:

Այս պահին վիրավորներից երեքը գտնվում են ծանր վիճակում:

Թուրքիայում պայթյունի համար մեղավոր են համարում Քրդական բանվորական կուսակցության զինյալներին:

Տեսանյութեր
Նախորդ

Հայաստանից մեկնած և չվերադարձածների թիվը շարունակ աճում է

3-րդ հարկից ընկած 71-ամյա տղամարդը մահացել է հիվանդանոցում
Հաջորդ

3-րդ հարկից ընկած 71-ամյա տղամարդը մահացել է հիվանդանոցում