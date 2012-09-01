Արոնյանը կրկին հաղթում է. Հայաստանը՝ առաջատար
Ստամբուլում անցնող Շախմատի օլիմպիադայի բաց մրցաշարում ընդամենը երկու ընտրանիներ 100 տոկոսանոց արդյունք ունեն: Այսօր կայացած 5-րդ տուրում Հայաստանի և Ռուսաստանի հավաքականները նույն 2,5:1,5 հաշվով պարտության մատնեցին համապատասխանաբար ուկրաինացիներին և հունգարացիներին:
Հայաստանցիներին հաղթանակ բերեց առաջին տախտակին հանդես եկող Լևոն Արոնյանը, ով կարողացավ 42-րդ քայլին ստիպել հանձնվել Վասիլի Իվանչուկին: Սերգեյ Մովսեսյանը սևերով ոչ-ոքի խաղաց Ռուսլան Պոնոմորյովի, իսկ Գաբրիել Սարգսյանը՝ Պավել Էլյանովի հետ: Վերջինը իր պարտիան ավարտեց սպիտակներով հանդես եկող Վլադիմիր Հակոբյանը, ով միավորը կիսեց Ալեքսանդր Վոլոկիտինի հետ:
Ստամբուլում Լևոն Արոնյանի խաղը մասնագետների և երկրպագուների հիացմունքն է առաջացնում: Լևոնն անցկացրած 4 պարտիաներից 3-ում հաղթանակ է տարել, և միայն մեկում սևերով միավոր է կիսել ֆիլիպինցի Ուեսլի Սոյի հետ:
Հայաստանի կանանց հավաքականն այսօր պարտության մատնեց Անգլիայի ընտրանուն, սակայն վերջին երկու տուրերում կրած անհաջողություններն առայժմ թույլ չեն տալիս մեր թիմին միանալ առաջատարների խմբին: