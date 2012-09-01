2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Արոնյանը կրկին հաղթում է. Հայաստանը՝ առաջատար

Ստամբուլում անցնող Շախմատի օլիմպիադայի բաց մրցաշարում ընդամենը երկու ընտրանիներ 100 տոկոսանոց արդյունք ունեն: Այսօր կայացած 5-րդ տուրում Հայաստանի և Ռուսաստանի հավաքականները նույն 2,5:1,5 հաշվով պարտության մատնեցին համապատասխանաբար ուկրաինացիներին և հունգարացիներին:

Հայաստանցիներին հաղթանակ բերեց առաջին տախտակին հանդես եկող Լևոն Արոնյանը, ով կարողացավ 42-րդ քայլին ստիպել հանձնվել Վասիլի Իվանչուկին: Սերգեյ Մովսեսյանը սևերով ոչ-ոքի խաղաց Ռուսլան Պոնոմորյովի, իսկ Գաբրիել Սարգսյանը՝ Պավել Էլյանովի հետ: Վերջինը իր պարտիան ավարտեց սպիտակներով հանդես եկող Վլադիմիր Հակոբյանը, ով միավորը կիսեց Ալեքսանդր Վոլոկիտինի հետ:

Ստամբուլում Լևոն Արոնյանի խաղը մասնագետների և երկրպագուների հիացմունքն է առաջացնում: Լևոնն անցկացրած 4 պարտիաներից 3-ում հաղթանակ է տարել, և միայն մեկում սևերով միավոր է կիսել ֆիլիպինցի Ուեսլի Սոյի հետ:

Հայաստանի կանանց հավաքականն այսօր պարտության մատնեց Անգլիայի ընտրանուն, սակայն վերջին երկու տուրերում կրած անհաջողություններն առայժմ թույլ չեն տալիս մեր թիմին միանալ առաջատարների խմբին:

Հայաստան
Զոհված զինվորի գործով վկան դատարանում հայտնել է, որ իրեն խոշտանգելով են ստիպել ցուցմունք տալ
Նախորդ

Զոհված զինվորի գործով վկան դատարանում հայտնել է, որ իրեն խոշտանգելով են ստիպել ցուցմունք տալ

Նալբանդյանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկել է Սաֆարովի հարցը
Հաջորդ

Նալբանդյանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկել է Սաֆարովի հարցը