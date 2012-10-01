2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Էրեբունի-Երևան»-ին ընդառաջ մայրաքաղաքում շաբաթօրյակ կանցկացնեն

Հոկտեմբերի 14-ի «Էրեբունի-Երևան» տոնակատարության միջոցառումներին ընդառաջ աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է շաբաթ օրը՝ հոկտեմբերի 7-ին, կազմակերպել համաքաղաքային շաբաթօրյակ:

«Կոչ եմ անում, որ մայրաքաղաքում գործունեություն ծավալող բոլոր կազմակերպությունները, մասնավոր ու պետական հիմնարկները և քաղաքապետարանի ենթակայության կառույցները, ինչպես նաև մեր բնակիչներն ակտիվորեն մասնակցեն շաբաթօրյակին: Քաղաքապետարանը կհոգա ու կապահովի  նաև անհրաժեշտ պարագաներով»,-նշել է Տարոն Մարգարյանը:

Տեսանյութեր
Ադրբեջանցի ակտիվիստին ազատազրկել են Իլհամ Ալիևի նկարի պատճառով
Նախորդ

Ադրբեջանցի ակտիվիստին ազատազրկել են Իլհամ Ալիևի նկարի պատճառով

Ով կհաղթի Վրաստանում երկրորդական է, կարևորը՝ չլինեն ցնցումներ. ՀՀԿ-ական պատգամավոր
Հաջորդ

Ով կհաղթի Վրաստանում երկրորդական է, կարևորը՝ չլինեն ցնցումներ. ՀՀԿ-ական պատգամավոր