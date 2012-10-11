2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Վաղը Մայր Տաճար կբերեն Գրիգոր Նարեկացու մասունքը

Հոկտեմբերի 13-ին Հայաստանյաց Առաքելական Եկեղեցին նշում է Սրբոց Թարգմանչաց տոնը: Ինչպես հաղորդում է Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգը, դրան նախորդող օրը՝ հոկտեմբերի 12-ին երեկոյան ժամերգության ընթացքում (ժամը 17:30), Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գանձատնից առաջին անգամ դուրս կբերվի Սբ. Գրիգոր Նարեկացու մասունքը:

Եկեղեցին հրավիրում է բոլոր հավատացյալ հայորդիներին մասնակցելու նախատոնակի արարողությանը և ստանալու սրբազան մասունքի օրհնությունը:

 Լուսանկարում՝ Գրիգոր Նարեկացիի Արշակ Ֆեթվաճյանի կտավը

Տեսանյութեր
Առողջապահության ոլորտում շահութահարկ ավելի քիչ են վճարում. հարկատուներին զգուշացրել են
Նախորդ

Առողջապահության ոլորտում շահութահարկ ավելի քիչ են վճարում. հարկատուներին զգուշացրել են

Օսկանյանի հետապնդումը՝ Ռուսաստանին չեզոքացնելու գործողության համատեքստում
Հաջորդ

Օսկանյանի հետապնդումը՝ Ռուսաստանին չեզոքացնելու գործողության համատեքստում