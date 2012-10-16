2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Նախապես գիտեին, որ հրդեհ է լինելու». Երևանի տոնին նվիրված հրավառության մասին

Կիրակի Երևանի օրվան նվիրված տոնակատարությունների ժամանակ ցուցադրված հրավառության կազմակերպիչները նախապես գիտեին, որ այն հրդեհով կարող է վերջանալ: Այս մասին գրում է «Հայկական ժամանակ» օրաթերթը՝ հիշեցնելով, որ հրդեհը ծագել է Հանրապետության հրապարակում գտնվող «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցի և Տրանսպորտի և կապի նախարարության շենքերի տանիքներին:

Թերթը նշում է, որ այս տարվա մայիսի 4-ին ՀՀԿ-ի նախընտրական համերգի ժամանակ փուչիկների պայթյունը որ մեկի համար դաս չի եղել. այս անգամ էլ «Էրեբունի-Երևան» տոնի կազմակերպիչ «Շարմ» ընկերությունը որոշել է, որ հրավառությունը պետք է շենքերի տանիքներից լինի՝ ավելի ճոխ էֆեկտ ստանալու համար:

Այս մասին թերթի թղթակցին ասել է «Շարմ» ընկերության գործադիր պրոդյուսեր Ռուբեն Թորոյանը: Նա հայտնել է նաև, որ հրավառության նյութերը բերվել են Չինաստանից՝ վստահեցնելով, որ Չինաստանից հրավառության նյութեր են պատվիրում աշխարհի բոլոր ծայրերից՝ ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից:

«Բայց չէ՞ որ էժանից էժանն էլ կա», - գրում է թերթը՝ հիշեցնելով, որ ՀՀԿ-ն մայիսին գազով փուչիկներ պատվիրելիս նույնպես առաջնորդվել է «ավելի էժան» սկզբունքով. նրանց առաջարկվել է 1000 դրամանոց անվտանգ և 100 դրամանոց վտանգավոր փուչիկներ, և նրանք ընտրել են երկրորդը:

ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության Երևանի վարչության ղեկավար, գնդապետ Մուշեղ Ղազարյանը «ՀԺ»-ի թղթակցին ասել է, որ իրենք նախօրոք ավազով լի պարկեր են տեղադրել տանիքներին, և հրշեջները կազմուպատրաստ կանգնած են եղել: Թերթը նշում է, սակայն, որ ականատեսների վկայությամբ, հրշեջները բավական ուշ են հասել ու մարել կրակը:

«Փաստորեն, ՀՀ ԱԻՆ-ում, Երևանի քաղաքապետարանում, «Շարմում» հնարավոր խնդիրների մասին քաջատեղյակ լինելով հանդերձ և շատ լավ իմանալով, որ «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցի և տրանսպորտի և կապի նախարարության շենքերի տակ հազարավոր մարդիկ, փոքրիկ երեխաներ են խմբված լինելու, որոշել են, որ հրավառությունը պետք է կազմակերպվի հենց այդ երկու շենքերի տանիքներից, քանի որ այդպես, ըստ նրանց, ավելի «ճոխ» էր: Ըստ ականատեսների, հրավառության մասնիկներից մեկը հյուրանոցի շենքից կորագծով ընկել է ցած՝ դեպի ժողովուրդը և, բարեբախտաբար, որևէ մեկի չի վնասել: Այս կապակցությամբ էլ «Շարմ» ընկերության գործադիր պրոդյուսերն ասել է. «Հրավառության որոշ մասնիկներ ցած էին իջել, քանի որ դա հատուկ էֆեկտ էր»», - գրում է «ՀԺ»-ն՝ հավելելով, որ հրավառության նյութերի ինքնարժեքը կազմել է 12-15 հազար դոլար, իսկ Չինաստանից Հայաստան տեղափոխման ծախսը, դրանք գործի գցող մասնագետների, երաժշտությանը համապատասխանեցնողների վարձավճարներն էլ գումարած, այդ թիվը եռապատկվել է:

Լուսանկարը՝ yerevan.am

Հայաստան
«Պետական դավաճանություն». երբ անիծելով դատախազին արդար դատ էին պահանջում, դատավորը դադարեցրեց նիստը
Նախորդ

«Պետական դավաճանություն». երբ անիծելով դատախազին արդար դատ էին պահանջում, դատավորը դադարեցրեց նիստը

Հաջորդ

Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը որոշել են՝ ով է լինելու հաջորդ վարչապետը. օրաթերթ