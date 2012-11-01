2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Շուկաների կենտրոնացվածությունը արգելված չէ ՀՀ օրենքով. Շաբոյան

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի (ՏՄՊՊՀ) խնդիրը շուկայի կենտրոնացվածության դեմ պայքարը չէ, այլ գերիշխող դիրքի չարաշահումները: Այսօր ՀՀ կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է ՏՄՊՊՀ նախագահ Արտակ Շաբոյանը:

«Մեր օրենսդրությունը չի արգելում շուկաների կենտրոնացվածություն, գերիշխող դիրքերի առկայություն, ընդ որում՝ ոչ միայն մեր ՀՀ օրենսդրությունը, այլ նաև եվրոպական երկրների օրենսդրությունը չի արգելում շուկաների կենտրոնացվածություն: Մեր օրենսդրության համաձայն, մենք պայքարում ենք գերիշխող դիրքի չարաշահումների դեմ»,- ասել է Շաբոյանը:

Վերջինս, ներկայացնելով իրենց  այս տարվա ուսումնասիրությունը, նշել է, որ անցյալ տարի 13 շուկայից 12-ը բարձր կենտրոնացված են եղել: Այս տարի  ուսումնասիրել են 18-19 շուկա, որոնց մեծ մասը միջին կենտրոնացվածության է:

«Կենտրոնացվածության աստիճանի նվազում, այո՛, կա: Մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, օրինակ, ցածր կենտրոնացվածության շուկաներից է երշիկի շուկան, հյութերի շուկան, մակարոնեղենի շուկան:

Ինչ վերաբերում է բարձր կենտրոնացվածությանը, ապա դա ունի նաև իր օբյեկտիվ  հիքմերը՝ երկրի փոքր մասշտաբները, փոքր շուկայի սահմանափակվածությունը, փակ ճանապարհները, սահմանների խնդիրը», - ասել է Արտակ Շաբոյանը:

Հայաստան
Մեքենայի վարորդը հատել է երկաթուղային գծերը և բախվել գնացքին
Նախորդ

Մեքենայի վարորդը հատել է երկաթուղային գծերը և բախվել գնացքին

Կառավարությունը 500 միլիոն դրամ տրամադրեց ՔԿՀ-ի շինարարությունն ավարտելու համար
Հաջորդ

Կառավարությունը 500 միլիոն դրամ տրամադրեց ՔԿՀ-ի շինարարությունն ավարտելու համար