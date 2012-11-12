Վրաստանում Սահակաշվիլիի դեմ ստորագրահավաք են սկսել
Վրաստանում ստորագրահավաք են սկել նախագահ Միխեիլ Սահակաշվիլիին պաշտոնանկ անելու համար: Ստորագրահավաքի նախաձեռնողը «Միաբանություն հանուն մարդու իրավունքների» ՀԿ-ն է:
Ստորագրահավաք նախատեսվում է անցկացնել Վրաստանի ողջ տարածքում: Այն արդեն սատարել են մի շարք հասարակական և մշակույթի գործիչներ՝ գրողներ, ռեժիսորներ:
Այսօր նաև հայտնի է դարձել, որ Վրաստանի սահմանադրական դատարան Սահակաշվիլիի «Միասնական ազգային շարժում» կուսակցությունը արգելելու վերաբերյալ հայց է ներկայացվել: Փաստաբան Շալվա Խաչապուրիձեի խոսքով՝ կուսակցությանը գործունեությունը պետք է դադարեցվի, քանի որ այն «բռնություն է քարուզում և իրականացնում»: