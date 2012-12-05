2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Երիտասարդը սպառնում էր նետվել Դավիթաշենի կամրջից. նրան բաժին տարան (թարմացված)

20:00 Երիտասարդի հետ բանակցելու համար եկած կինը և կնոջ հայրը համոզեցին հետ կագնել արարքից, և ոստիկանները նրան ուղեկցեցին Մաշտոցի բաժին:

18:50 Երիտասարդի հետ բանակցությունները շարունակվում են: Նա հրաժարվում է ենթարկվել փրկարարների հորդորներին և պահանջում է, որպեսզի իր մոտ կանչեն կնոջը: Այս պահին կնոջն արդեն տեղեկացրել են, և նա շարժվում է դեպի Դավիթաշենի կամուրջ:

18:00 Դավիթաշեն կամրջի վրա այս պահին բանակցություններ են ընթանում ոստիկանության և ԱԻՆ հատուկ փրկարարական ջոկատի աշխատակիցների ու կամրջից նետվել ցանկացող երիտասարդի միջև: Այս մասին Еpress.am-ին հայտնել են Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից:

«Ահազանգ ստացանք, որ ինչ-որ մեկը ցանկանում է նետվել Դավիթաշենի կամրջից: Դեպքի վայր մեկնած խմբերն այս պահին բանակցում են անձը չպարզված երիտասարդի հետ, ով սպառնում է նետվել կամրջից: Մասնագետներն անում են հնարավոր ամեն բան՝ ինքնասպանության փորձը կանխելու համար»,- ասել են ԱԻՆ-ից:

Հայաստան
ԲՀԿ-ի ռազմավարության փոփոխությունը և քննադատությունները վարչապետին չեն մտահոգում
Նախորդ

ԲՀԿ-ի ռազմավարության փոփոխությունը և քննադատությունները վարչապետին չեն մտահոգում

Ծառուկյանը համոզված է՝ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարում են կոռումպացվածները
Հաջորդ

Ծառուկյանը համոզված է՝ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարում են կոռումպացվածները