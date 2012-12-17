2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Սոչիում սպանության մեջ մեղադրվող երիտասարդներին բերման են ենթարկել Դիլիջանում

Դեկտեմբերի 14-ին Դիլիջան քաղաքի «Լեռնային Հայաստան» առողջարանային համալիրին հարակից տնակից բերման են ենթարկվել ՌԴ քաղաքացիներ՝  35-ամյա Արթուր Կարագյոզյանը  և 29-ամյա Գրիգորի Երեմյանը, որոնք 2007 թ. օգոստոսի 2-ից Սոչի քաղաքի Ադլերի ՆԳԲ կողմից հետախուզվում էին ՌԴ քրեական օրենսգրքի 105 հոդվածի 2-րդ մասի՝ սպանության մեղադրանքով:

Նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը:

Հետախուզվողների հայտնաբերման մասին հայտնվել է հետախուզումը նախաձեռնողին, հայտնում են Ոստիկանությունից:

Տեսանյութեր
ԱԱԾ-ն պնդում է, որ Զուրաբյանի և Օսկանյանի զրույցի գաղտնալսման հետ առնչություն չունի
Նախորդ

ԱԱԾ-ն պնդում է, որ Զուրաբյանի և Օսկանյանի զրույցի գաղտնալսման հետ առնչություն չունի

«Էն պրոդուկտը չեն, որ ԱԱԾ-ն հետաքրքրվի». ՀՀԿ-ականները՝ Զուրաբյանի և Օսկանյանի զրույցի մասին
Հաջորդ

«Էն պրոդուկտը չեն, որ ԱԱԾ-ն հետաքրքրվի». ՀՀԿ-ականները՝ Զուրաբյանի և Օսկանյանի զրույցի մասին