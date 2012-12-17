Սոչիում սպանության մեջ մեղադրվող երիտասարդներին բերման են ենթարկել Դիլիջանում
Դեկտեմբերի 14-ին Դիլիջան քաղաքի «Լեռնային Հայաստան» առողջարանային համալիրին հարակից տնակից բերման են ենթարկվել ՌԴ քաղաքացիներ՝ 35-ամյա Արթուր Կարագյոզյանը և 29-ամյա Գրիգորի Երեմյանը, որոնք 2007 թ. օգոստոսի 2-ից Սոչի քաղաքի Ադլերի ՆԳԲ կողմից հետախուզվում էին ՌԴ քրեական օրենսգրքի 105 հոդվածի 2-րդ մասի՝ սպանության մեղադրանքով:
Նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը:
Հետախուզվողների հայտնաբերման մասին հայտնվել է հետախուզումը նախաձեռնողին, հայտնում են Ոստիկանությունից: