2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Վիգեն Սարգսյանը ԱԳ նախարար կնշանակվի. աղբյուր

Արձակուրդից վերադառնալուց հետո ՀՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը նշանակվելու է ՀՀ արտաքին գործերի նախարար: Այս մասին հաղորդում է «Հրապարակ» օրաթերթը:

«Չնայած լուր տարածվեց, թե արձակուրդ գնացած Վիգեն Սարգսյանին պաշտոնաթող են անելու, սակայն պարզվում է, որ նա պատրաստվում է երրորդ երեխան ունենալ, ուստի ամռանը չէր կարող արձակուրդ գնալ, դրա համար հիմա է մեկնել, և, բացի դա, արձակուրդից վերադառնալով՝ նա փոխարինելու է էդվարդ Նալբանդյանին», - գրում է թերթը:

«Հրապարակ»-ի աղբյուրների փոխանցմամբ, Էդվարդ Նալբանդյանը կրկին կվերադառնա Ֆրանսիա որպես դեսպան: Թերթը նշում է, որ նրա աշխատանքից գոհ են, սակայն Նալբանդյանն ինքն է ուզում այդպես, որովհետև շատ է սիրում Փարիզը:

Հայաստան
3-ական միավոր. Կառլսենը հավասարվեց Արոնյանին լոնդոնյան մրցաշարում
Նախորդ

3-ական միավոր. Կառլսենը հավասարվեց Արոնյանին լոնդոնյան մրցաշարում

Ծառերը կտրեցին. գյուղապետին պատժել են Սերժ Սարգսյանի օգտին ձայներ ապահովելո՞ւ համար
Հաջորդ

Ծառերը կտրեցին. գյուղապետին պատժել են Սերժ Սարգսյանի օգտին ձայներ ապահովելո՞ւ համար