2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Երևանի կենտրոնում 19-ամյա երիտասարդ է սպանվել

Ապրիլի  9-ին, ժամը 15.45-ին, թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցից ոստիկանության Կենտրոնականի բաժնում ահազանգ է ստացվել, որ  կրծքավանդակի աջ կեսի կտրած-ծակած վերքով իրենց մոտ է տեղափոխվել  մոտ 20-ամյա մի երիտասարդ, որը ճանապարհին մահացել է:

Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ-քննչական խումբը պարզել է, որ մահացածը Երևան քաղաքի բնակիչ, 19-ամյա  Տիգրան Հայրապետյանն է:

Փաստի առթիվ ոստիկանության Կենտրոնականի քննչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ:

Ոստիկանության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ՝ կատարվում է նախաքննություն:

Տեսանյութեր
Ղարաբաղում զինծառայողներով մեքենա է շրջվել. հարուցվել է քրեական գործ
Նախորդ

Ղարաբաղում զինծառայողներով մեքենա է շրջվել. հարուցվել է քրեական գործ

ՖՈՏՈ, ՎԻԴԵՈ. Մարդիկ և ոստիկանները. բախում Պռոշյան փողոցում
Հաջորդ

ՖՈՏՈ, ՎԻԴԵՈ. Մարդիկ և ոստիկանները. բախում Պռոշյան փողոցում