2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Facebook-ում սպառնալիք ստացած փաստաբանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել

«Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն» հասարակական կազմակերպության իրավաբան, փաստաբան Մերի Խաչատրյանն այսօր ներկայացել է ՀՀ ոստիկանության ԿՀԴՊ գլխավոր վարչություն և գրավոր բացատրություն տվել և ներկայացրել հաղորդում հանցագործության մասին:

«ՀՀ ոստիկանության ԿՀԴՊ գլխավոր վարչությունն այսօր ընդունել է իմ բացատրություններն ու հաղորդումը», - Epress.am-ին հայտնել է փաստաբանը:

Հիշեցնենք, որ մայիսի 2-ին Մերի Խաչատրյանը գրավոր դիմել էր ՀՀ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին՝ տեղեկացնելով, որ Facebook-ի միջոցով սպառնալիք է ստացել իրեն անհայտ անձից:

«Սույն թվականի մայիսի 2-ի առավոտյան (ժամը 10-11-ի սահմաններում) այցելում եմ սոցիալական ցանց և հերթական անգամ ստուգում իմ հաղորդագրությունները:

Ինձ ուղղարկված հաղորդագրությունների (Messages) ուրիշ (Other) բաժնում հայտնաբերում եմ ինձ լրիվ անծանոթ, ոմն Պարգև Կարապետյան (Pargev Karapetyan) անունով օգտատիրոջ սպառնացող և վիրավորող արտահայտություններով մի հաղորդագրություն (կից ներկայացվում են լուսանկարի ու հաղորդագրության պատճենները)», – մասնավորապես, գրել էր Մերի Խաչատրյանը:

Ըստ փաստաբանի՝ այդ հաղորդագրությունը մենախոսություն է, բովանդակությունից ակնհայտ երևում է, որ սպառնալիքն ուղղված է անմիջապես իրեն որպես admin-ի, ս.թ. ապրիլին «Մենք դատապարտում ենք Երևան քաղաքի վարչության նոր պետի (Երևանի ոստիկանապետ) Աշոտ Կարապետյանի նշանակումը» ֆեյսբուքյան խումբ բացելու համար:

ՀՀ ոստիկանությունն արձագանքել էր էլեկտրոնային լրատվամիջոցներով արված փաստաբանի հայտարարությանը և հրավիրել ոստիկանության ԿՀԴՊ գլխավոր վարչություն:

Լուսանկարը՝ Մերի Խաչատրյանի ֆեյսբուքյան էջից

Հայաստան
Եվրոպայում ևս ընտրողներին տրանսպորտային միջոցներ են տրամադրում, պնդում է ԵԽ կոնգրեսի դիտորդը
Նախորդ

Եվրոպայում ևս ընտրողներին տրանսպորտային միջոցներ են տրամադրում, պնդում է ԵԽ կոնգրեսի դիտորդը

Գյուղացիները ձորն են նետել ՀԷԿ-ի կառուցման համար բերված խողավակները (ՖՈՏՈ)
Հաջորդ

Գյուղացիները ձորն են նետել ՀԷԿ-ի կառուցման համար բերված խողավակները (ՖՈՏՈ)