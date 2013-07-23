2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ազատ արձակված ակտիվիստները պատմել են՝ ինչու են իրենց բերման ենթարկել (ՎԻԴԵՈ, ՖՈՏՈ, թարմացվում է)

16:15 Բոլոր ակտիվիստներին ազատ են արձակել: 

15:40 Վիլեն Գաբրիելյանին նույնպես ազատ են արձակել: Այս պահին բաժնում են 3 ակտիվիստներ: 

15:35 Ոստիկանությունից դուրս եկան Արեգ Գևորգյանն ու Սարգիս Գևորգյանը: 

15:05 Ակտիվիստ Վահե Մելքոնյանը, ով բերման էր ենթարկվել այսօր քաղաքապետարանի մոտից, քիչ առաջ ազատ արձակվեց: Նա պատմել է, որ իրեն հարցաքննել են որպես վկա՝ երեկ ակցիայի ժամանակ գրանցված միջադեպի համար: Վահե Մելքոնյանի խոսքով՝ ինքն ասել է, որ չի կարող վկա լինել, քանի որ երեկվա ակցիային ներկա չի եղել: 

14:55 Ոստիկանության կենտրոնական բաժնից քիչ առաջ ազատ արձակվեցին ակտիվիստներ Սամվել Խաչատրյանն ու Մաքսիմ Սարգսյանը: Նրանք պատմել են, որ իրենց բերման են ենթարկել իրենց տների բակերից: Մաքսիմ Սարգսյանը պատմել է, որ Արաբկիրի բաժնում իրեն ասել են, որ ինքը  կասկածվում է ոստիկան ծեծելու մեջ, մինչդեռ, ակտիվիստի խոսքով, ինքն անձամբ երեկ ակցիայի ժամանակ գնդապետ Վալերի Օսիպյանին շնորհակալություն էր հայտնել ակցիաների ժամանակ վերահսկողություն սահմանելու համար: Ակտիվիստը պատմել է, որ Արաբկիրի բաժնում իրեն այցելել են ՄԻՊ գրասենյակից և խորհորդ տվել հետևել ոստիկաններին Կենտրոնական բաժին, ինչը նա արել է: Մաքսիմ Սարգսյանը, սակայն, հրաժարվել է բացատրություն գրել:  

14:40 Ոստիկանության շենք են մտել ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը և ՀՅԴ-ական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը: Ակտիվիստները շենքի մոտ նստացույց են սկսել: Մի քանի տասնյակ մարդ նստել է գետնին՝ պահանջելով բաց թողնել ընկերներին: Ակտիվիստներին լուրեր են հասել, որ բերման ենթարկվածներից Սամվել Խաչատրյանը ազատ է արձակվել: Նա, սակայն, շենքից դեռ դուրս չի եկել: 

14:15 Ոստիկանության բաժնի դիմաց հավաքվածների մոտ դուրս է եկել Նիկոլ Փաշինյանը, ով հայտնել է, որ ոստիկանությունն այսօրվա դեպքերի առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել 185 (Գույքն անզգուշությամբ ոչնչացնելը) և 316 հոդվածներով (Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը): Ավելի վաղ բաժին բերման ենթարկված 5 ակտիվիստներին առայժմ այդ հոդվածներով մեղադրանք չի առաջադրվել. ոստիկանությունում քննում են տեսանյութերը, որպեսզի պարզեն, որքանով այդ անձինք կապ ունեն նշված հանցագործությունների հետ: Ակտիվիստներին պետք է մեղադրանք առաջադրեն կամ բաց թողնեն բերման ենթակելուց 3 ժամ հետո, որը դեռ չի լրացրել:

Գնդապետ Վալերի Օսիպյանն էլ ասել է հավաքվածներին, որ ավելի ուշ բերման ենթարկված Արեգ Գևորգյանը կոչ է արել հատել Խանջյան փողողն արգելված վայրում և դա էլ իրավախախտում է: Ոստիկանը նաև առաջարկել է ակտիվիստներին պատվիրակություն կազմել և գնալ ՀՀ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի մոտ, սակայն ակտիվիստները հրաժարվել են դա անել մինչև իրենց ընկերների բաց թողնելը:

13:37 Վալերի Օսիպյանը վերադարձավ մենակ: Ակտիվիստները պահանջում են, որ նա կատարի իր խոսքը և գնա բերման ենթարկված ակտիվիստների հետևից: Օսիպյանը պահանջում է կարգուկանոն սահմանել: Նա կրկին հեռացել է՝ խոստանալով բերման ենթարկվածների ազատ արձակման հարցը քննարկել վերադասների հետ: Ակտիվիստները մտադիր են ոստիկանության բաժնի մոտ մնալ այնքան ժամանակ, մինչև բոլոր բորման ենթարկվածներին ազատ չարձակեն: ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ու «Ժառանգության» պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը ևս մտել են բաժին: 

13:30 Ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի մոտ այս պահին հրմշտոց է: Ոստիկանները թույլ չեն տալիս, որպեսզի ակտիվիստները մոտենան շենքին: Ինչպես հաղորդում է Epress.am-ի թղթակիցը, րոպեներ առաջ ոստիկանները բերման ենթարկեցին ակտիվիստներ Արեգ և Սարգիս Գևորգյան (iLur.am-ի օպերատոր) եղբայրներին: Ոստիկանների գործողություններն էլ ավելի զայրացրեցին հավաքվածներին, ովքեր սկսել են վանկարկել «Հիմա»՝ պահանջելով զատ արձակել բոլոր ակտիվիստներին: Գնդապետ Օսիպյանը պահանջեց հետ շարժվել և հեռացավ՝ խոստանալով իր հետ բերել բերման ենթարկված ակտիվիստներին: Հավաքվածները սպասում են:  

13:15 Ակտիվիստներն հասել են Խանջյան փողոց և ցանկացել են անցնել այն: Ակցիայի մասնակից Արեգ Գևորգյանը կոչ է արել ոստիկաններին պահպանել բողոքողների անվտանգությունը, մինչդեռ ոստիկանները պահանջել են փողոցը հատել ստորգետնյա անցումով: Նրանք սկսել են քաշքշել և հրել Գևորգյանին: Վերջ ի վերջո ակտիվիստները ստիպված են եղել անցումը մտնել:

13:00 Ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի ճանապարհին ակտիվիստները կանգնել են ՀՀ կառավարության շենքի մոտ և սկսել են վանկարկել՝ «Տիկո, հեռացիր», «Տիկո, ամոթ»՝ նկատի ունենալով ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին:

12:55 Ակցիայի մասնակից Վիլեն Գաբրիելյանը (Facebook սոցիալական ցանցում հայտնի է որպես Նավակը Ճոճող) Epress.am-ին փոխանցել է, որ իրեն բռնի ուժով տեղափոխել են Երևանի ոստիկանության Կենտրոնական բաժին: 

12:30 Լրագրողներին հաջողվեց պարզել, որ այս պահին ոստիկանության Կենտրոնի բաժնում է գտնվում 4 ակտիվիստ: Ակտիվիստներից մեկը հայտարարեց, որ բերման ենթարկված յուրաքանչյուր ակտիվիստ պետք է համոզված լինի, որ իր մեջքին կանգնած են 100-ավոր ակտիվիստներ: Հավաքվածները որոշեցին երթով շարժվել դեպի ոստիկանության Կենտրոնի բաժին:  

12:15 Գնդապետ Վալերի Օսիպյանը շարունակում է համոզել ակցիայի մասնակիցներին, որ իրենց գործողություններն ապօրինի են: Օսիպյանի հայտարարությանը, որ պետք է պայքարել իրավական միջոցներով, այդ թվում՝ դատարանների միջոցով, գնդապետին մոտեցած մի տարեց մարդ առարկեց, որ Հայաստանում ոչ մի դատարան արդար չի գործում: 

11.58 Ոստիկանները թույլ չէին տալիս ուղեվարձի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստներին մոտենալ քաղաքապետարանին, սակայն հավաքվածները, ճեղքելով ոստիկանական պատը, մոտեցան քաղաքապետարանի մուտքին: Ակտիվիստները վանկարկում են «100 դրամ», «Ոստիկան՝ հանցագործ»: Ոստիկանների գործողությունները ղեկավարող գնդապետ Վալերի Օսիպյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ շարունակելու են բերման ենթարկել ակտիվիստներին, եթե վերջիններս «խախտեն կարգը»: 

11:15 Երևանի քաղաքապետարանի մոտ այսօր ժ.11.00-ին նշանակված ուղեվարձի թանկացման դեմ ակցիայի հենց մեկնարկին քաղաքապետարանի տարածքը պաշարած ոստիկանները մի քանի ակտիվիստի ուժով նստեցրել են մեքենաներ և տարել:

Մի խումբ ակտիվիստներ փորձել են փակել ոստիկանական մեքենաների ճանապարհը, սակայն նրանց չի հաջողվել: 

Ակտիվիստներից մի քանիսին ոստիկանություն են տեղափոխել դեռ քաղաքապետարան չհասած՝ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցից: Ակտիվիստ Թաթուլ Շահբազյանը Epress.am-ի թղթակցին պատմել է, որ իրենք Կոմայգու դիմացի մայթին կանգնած ծխում էին, երբ ոստիկանները մոտեցան ու, ձեռքերը ոլորելով, դեպի ոստիկանական մեքենա տարան իրենց ընկերոջը՝ Դավիթ Թովմասյան:

Ոստիկանները հրաժարվում են պատասխանել լրագրողների հարցերին: Նրանք ռացիաներով գործընկերներին հորդորում են լրացուցիչ ոստիկանական մեքենաներ ուղարկել քաղաքապետարանի մոտ:

Այսօրվա ակցիային միացել են նաև վերջին շրջանում Կառավարության շենքի և նախագական նստավայրի դեմ բողոքի ակցիաներ անցկացնող տարբեր խմբեր՝ խաբված բնակարանատերերը, բնապահպանները: 

Լուսանկարները՝ Լուսինե Խաչատրյանի

Հայաստան
Տրանսպորտի վարչության պետը՝ քաղաքացուն. «Գիծը տամ, աշխատացրու» (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ, թարմացված)
Նախորդ

Տրանսպորտի վարչության պետը՝ քաղաքացուն. «Գիծը տամ, աշխատացրու» (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ, թարմացված)

Օմբուսդմենը մարդկանց անվճար կտեղափոխեր, եթե մեքենա ունենար. 150 դրամը կվճարեր
Հաջորդ

Օմբուսդմենը մարդկանց անվճար կտեղափոխեր, եթե մեքենա ունենար. 150 դրամը կվճարեր