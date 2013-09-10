Գնդապետին ձերբակալել են. ըստ ԱԱԾ-ի՝ նա զինվորի ծնողից 1000 դոլար է ստացել
Այսօր ձերբակալվել է ՀՀ Պաշտպանության նախարարության զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Դավիթ Դավթյանը, հայտնում է ԱԱԾ մամուլի կենտրոնը:
«Վերջինս, զինվորական ծառայության ընթացքում մահացած զինծառայողի սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող ընտանիքին, օրենքով սահմանված կարգով, անհատույց դրամական աջակցության տրամադրումն իբր արագացնելու դիմաց, զինվորի ծնողից պահանջել և ստացել է 1000 ԱՄՆ դոլար:
Փաստի առթիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը կատարում է ՀՀ ԱԱԾ Քննչական վարչությունը», - հաղորդում է ԱԱԾ-ն: