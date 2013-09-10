2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Գնդապետին ձերբակալել են. ըստ ԱԱԾ-ի՝ նա զինվորի ծնողից 1000 դոլար է ստացել

Այսօր ձերբակալվել է ՀՀ Պաշտպանության նախարարության զինծառայողների սոցիալական  պաշտպանության  վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Դավիթ Դավթյանը, հայտնում է ԱԱԾ մամուլի կենտրոնը:

«Վերջինս, զինվորական ծառայության ընթացքում մահացած զինծառայողի  սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող ընտանիքին,  օրենքով սահմանված կարգով,  անհատույց դրամական աջակցության  տրամադրումն իբր  արագացնելու դիմաց,  զինվորի ծնողից  պահանջել և ստացել է 1000 ԱՄՆ դոլար:

Փաստի առթիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը կատարում է ՀՀ ԱԱԾ Քննչական վարչությունը», - հաղորդում է ԱԱԾ-ն:

Հայաստան
Հակակոռուպցիոն կենտրոնը խնդրել է քննել՝ արդյոք ԱԺ փոխնախագահը խախտել է էթիկայի կանոնները
Նախորդ

Հակակոռուպցիոն կենտրոնը խնդրել է քննել՝ արդյոք ԱԺ փոխնախագահը խախտել է էթիկայի կանոնները

Քաղաքապետը խաբեց. բազմազավակ ընտանիքը 4-րդ անգամ նախագահականի մոտ է (ՎԻԴԵՈ)
Հաջորդ

Քաղաքապետը խաբեց. բազմազավակ ընտանիքը 4-րդ անգամ նախագահականի մոտ է (ՎԻԴԵՈ)