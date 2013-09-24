2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Արկադի Վարդանյանի գործով տուժողը բողոքել է նախաքննության դեմ

Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր տեղի է ունեցել քաղաքական գործիչ Արկադի Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործով առաջին դատական նիստը: Համաձայն ԱԱԾ-ի՝ Վարդանյանը ձերբակալվել է Արսեն Ավետյանի հոր՝ Ռոբերտ Ավետյանի սպանությունը նախապատրաստելու մեղադրանքով:

Ինչպես փոխանցում է «Փաստինֆո» գործակալությունը, ըստ դատարանում մեղադրող Արամ Ամիրզադյանի կողմից հրապարակված մեղադրական եզրակացության, Արսեն Ավետյանը՝ իմանալով, որ հայրը՝ Ռոբերտ Ավետյանը իր առանձնատան հաշվառումից հանել է իրեն ու որդուն, առանձնատանն ու մյուս գույքին տիրանալու շահադիտական դրդումներով ծրագրել է իր հոր սպանությունը՝ «հանցավոր համաձայնության» գալով Արկադի Վարդանյանի հետ: Նրանք կանգ են առել հոգեմետ նյութերի մեծ չափաբաժնով ծնողին թունավորելու Արսեն Ավետյանի առաջարկի վրա՝ մշտապես հոր կողմից օգտագործվող հանքային ջրում այն լուծելու եղանակով: Հոգեմետ դեղամիջոց ազալեպտինի 3 հաբ Արսեն Ավետյանը ձեռք է  բերել իր ծանոթ, ամբաստանյալ Վարուժան Սաֆտալյանի միջոցով: Վերջինս այն ձեռք էր բերել հոգեբուժական դիսպանսերում հաշվառված հիվանդ Էդուարդ Ասատրյանի օգնությամբ, ով պատահաբար նստել էր իր տաքսի ավտոմեքենան: Ավելի ուշ Ավետյանը խնդրել է կրկնապատկել հաբերի թիվը, սակայն հանցագործությունը ավարտին չի հասցվել ամբաստանյալներից անկախ պատճառներով՝ Ազգային անվտանգության մարմինները բացահայտել են սպանության նախապատրաստության դեպքը:

Aravot.am-ի փոխանմամբ, Ավետյանի և Սաֆտալյանի պաշտպան Գևորգ Մելքոնյանը հայտնել է, որ «ազալեպտին» հոգեմետը թվարկված չէ ո՛չ ՀՀ հսկվող դեղերի ցանկում, որը հաստատվել է 2003 թ. կառավարության որոշմամբ, և ո՛չ էլ առողջապահության նախարարության 2007 թ. հրամանով։ Ամբաստանյալները հայտարարել են, որ  իրենց մեղավոր չեն ճանաչում, իսկ Արկադի Վարդանյանն էլ հայտարարել է, որ քննարկման առարկա պետք է դառնան քրեական գործին չկցված գաղտնալսումների արձանագրությունները։

Դատարանը մերժել է միջնորդությունը՝ հայտնելով, որ դատաքննությունը դեռ նոր է սկսվում և չեն հետազոտվել ապացույցները, ուստի հետաձգել է միջնորդության քննարկումը։ Տուժող Ռոբերտ Ավետյանը, երբ հարց է հնչել, թե բացարկ ունե՞ն դատավարության կողմերին, դիմել է դատավորին՝ հարցնելով, թե ո՞ր դատավորն է սանկցիա տվել, որ այս գործը հարուցվի, նաև հայտնել է, որ բողոքում է քրեական գործի նախաքննության դեմ։

Պաշտպան Գևորգ Մելքոնյանը հարցով դիմել է ամբաստանյալ Արկադի Վարդանյանին՝ ասելով, թե նա հարցաքննության ժամանակ իրեն մասնակի մեղավոր է ճանաչել հանցագործության նախապատրաստման մասին իմանալու դրվագով։ Սակայն այն ընդհատվել է, քանի որ դատախազը հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ հարցնելով. «Ի՞նչ դիմումի մասին է խոսքը, որը դատարան չի ներկայացվել, չի հետազոտվել, և պաշտպանը իրավունք չունի հարց տալու չհետազոտված ապացույցի կապակցությամբ»: 

Հաջորդ դատական նիստը կայանալու է հոկտեմբերի 8-ին:

Հիշեցնենք, որ փետրվար-մարտին Վարդանյանը մասնակցում էր Րաֆֆի Հովհաննիսյանի հանրահավաքներին, սատարում վերջինիս շարժմանը: 13 տարի առաջ նա շարժում էր սկսել Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության դեմ: Վարդանյանին ձերբակալել էին և բաց թողել երկիրը լքելու պարտավորության դիմաց: Նա Հայաստան է վերադարձել անցյալ տարի:

Լուսանկարը՝ aravot.am

Հայաստան
«Էդ քննիչին բերեք այստեղ». դատարանում բանակային գործով վկաների ցուցմունքները ճոխացրել են
Նախորդ

«Էդ քննիչին բերեք այստեղ». դատարանում բանակային գործով վկաների ցուցմունքները ճոխացրել են

Թմրամիջոցներ գործածելու համար Վարդան Օսկանյանի որդուն տուգանել են
Հաջորդ

Թմրամիջոցներ գործածելու համար Վարդան Օսկանյանի որդուն տուգանել են