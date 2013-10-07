2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Փոստանջյանը պահանջում է քննել «Փակ շուկայի» խնդիրը. գործը դատարանում է

ԱԺ «Ժառանգություն» խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը պատրաստվում է անցնել հայաստանյան դատական համակարգի բոլոր ատյաններով՝ «Փակ շուկայի» հայցի վերաբերյալ արդար վճռի հասնելու համար: Այս մասին նա ասել է այսօր Երևանի Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասսության դատարանում կայացած նիստից հետո:

Նշենք, որ ավելի վաղ Զարուհի Փոստանջյանը դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն՝ պահանջելով քննել ԱԺ ՀՀԿ-ական պատգամավոր, օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Փակ շուկայի շենքի որպես հուշարձան ոչնչացման հարցը: Փաստանջյանը նաև նշել է, որ քաղաքապատարանը չի միջամտել ու դադարեցրել շենքի քանդումը, ինչը նույնպես անթույլատրելի է: 

«Փակ շուկայի կառուցապատողը և Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը թույլ են տվել. հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործությունների ցանկում ընդգրկված 264 հոդվածի խախտում` պատմության և մշակույթի հուշարձաններ ոչնչացնելը կամ վնասելը, ինչպես նաև  պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների ցանկում ընգրկված 315'1 հոդվածի խախտում` ինքնակամ շենքի կառուցումը չդադարեցնելը և անօրինական կառույցը չքանդելը և 315'2 հոդվածի խախտում` շենքի ինքնակամ կառուցումը կասեցնելու, կանխարգելելու ուղղությամբ օրենքով սահմանված կարգով միջոցներ չձեռնարկելը», - ասված էր Փոստանջյանի դիմումի մեջ:

Ոստիկանությունը մերժել է Փոստանջյանի բողոքը ու քրեական գործ չի հարուցել՝ հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ: Այնուհետև պատգամավորը նույն բողոքով դիմել է դատախազությանը, սակայն դարձյալ արդյունքի չի հասել ու դիմել է դատարան՝ պահանջելով վերացնել քրեական գործի հարուցման մերժումը:
 
Գագիկ Պողոսյանի նախագահությամբ դատական նիստում Փոստանջյանի ներկայացուցիչ Հերմինե Միքայելյանը միջնորդել է երկու օր ժամանակ տրամադրել դատախազության կողմից ներկայացված մերժման հիմքերին ծանոթանալու համար: Միքայելյանը նշել է, որ, հնարավոր է, իրենք բողոքը լրացնելու կարիք ունեն: Դատավորը բավարարել է միջնորդությունը: 

Նիստից հետո Փոստանջյանը կրկին անգամ նշել է, որ Սամվել Ալեքսանյանի գործոություններն ակնհայտորեն անօրինական են, և դրանք չեն վերահսկվել Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, ինչը ևս օրենքի խախտում է: 

Տեսանյութեր
Թուրքիայում կրկին խոսում են Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու կարևորությունից
Նախորդ

Թուրքիայում կրկին խոսում են Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու կարևորությունից

«Հայկական հետք» Ադրբեջանի նախագահի թեկնածուների բանավեճում
Հաջորդ

«Հայկական հետք» Ադրբեջանի նախագահի թեկնածուների բանավեճում