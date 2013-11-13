2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Վանաձորցի ուսանողները չեն զրկվելու ուսումը շարունակելու հնարավորությունից, վստահեցրել է վարչապետը

Միջազգային փորձագետները եկել են այն եզրակացության, որ փոքր համալսարանները չունեն բավարար ենթակառուցվածքներ, և անհրդաժեշտ է  խոշորացումներ իրականացնել: Այս մասին այսօր ԱԺ-ում, անդրադառնալով Վանաձորում անցկացվող ցույցին, ասել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը:

«Ուսանողները չեն զրկվելու ուսումը շարունակելու հնարավորությունից: Կուսումնասիրենք՝ ինչն է նրանց դժգոհության պատճառը»,- ասել է Տիգրան Սարգսյանը:

Հարցը բարձրացրած պատգամավոր Էդմոնդ Մարուքյանի դիտարկմանը, թե Վանաձորում այս հարցով հանրային լսումներ չեն անցկացվել, վարչապետը պատասխանել է, թե քննարկումներ եղել են, սակայն այժմ ևս ինքը կհանձնարարի Կրթության և գիտության նախարարին, որպեսզի հանրային լսումներ անցկացվեն, որոնց կմասնակցեն և ուսանոսղները, և Վանաձորից մեծամասնականով ընտրված պատգամավորը:

Հայաստան
Պուտինը ԿԳԲ-ի դոսյեի միջոցով է Սարգսյանին ստիպել միանալ ՄՄ-ին. ուկրաինացի պատգամավոր
Նախորդ

Պուտինը ԿԳԲ-ի դոսյեի միջոցով է Սարգսյանին ստիպել միանալ ՄՄ-ին. ուկրաինացի պատգամավոր

Արամ Մանուկյանն առաջարկել է մասնավոր հարկային ստեղծել. տաքսու վարորդների խնդրի մասին
Հաջորդ

Արամ Մանուկյանն առաջարկել է մասնավոր հարկային ստեղծել. տաքսու վարորդների խնդրի մասին