2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Քննիչին բռնել են կաշառք ստանալու պահին․ ոստիկանություն

Նոյեմբերի 28-ին կաշառք ստանալու պահին բռնվել է ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության Երևանի քննչական վարչության Կենտրոնականի քննչական բաժնի ավագ քննիչ, ոստիկանության կապիտան Էդգար Պետրոսյանը, որը ոստիկանությունում համակարգում էր 2006 թվականից: Այս մասին հաղորդում է ՀՀ ոստիկանությունը։

Նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են Հատուկ քննչական ծառայություն, որտեղ քրեական գործ է հարուցվել, իսկ Էդգար Պետրոսյանը ձերբակալվել է:

Ոստիկանության հաղորդագրության մեջ չի նշված, թե ումից և ինչու էր կաշառք վերցնում Պետրոսյանը։

Հայաստան
ԵՄ-ի և Հայաստանի միջև ստորագրվելիք փաստաթղթում խոսվում է հարաբերությունների հիմքը թարմացնելու մասին
Նախորդ

ԵՄ-ի և Հայաստանի միջև ստորագրվելիք փաստաթղթում խոսվում է հարաբերությունների հիմքը թարմացնելու մասին

Ոստիկաններին դուր չի գալիս, երբ Սերժ Սարգսյանի կորտեժը սիգնալներով են ուղեկցում
Հաջորդ

Ոստիկաններին դուր չի գալիս, երբ Սերժ Սարգսյանի կորտեժը սիգնալներով են ուղեկցում