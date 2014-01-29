2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ոստիկանները օրենքը խախտելուց հետո ակտիվիստին թողել են գետնին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

Երևանում անցկացվող Հայաստանի բանակի կազմավորման 22-ամյակին նվիրված տոնախմբություններին զուգահեռ ոստիկանության աշխատակիցները բռնությամբ բերման են ենթարկել քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիին, հրապարակախոս Արա Նեդոլյանին և «Բանակն իրականում» նախաձեռնության անդամ Արտաշես Սերգոյանին։ Բերման ենթարկելիս առանձնակի դաժանություն է կիրառվել Գասպարիի նկատմամբ։

Ակտիվիստները Օպերայի շենքի մոտ մասնակցում էին «Ոչ սպանություններին և բռնություններին բանակում» կարգախոսով բողոքի ակցիային։ Մոտավորապես 17:15-ին ոստիկանությունը բերման է ենթարկել վերոնշյալ անձանց, որոնց 3 ժամ պահել է ոստիկանության Կենտրոնական բաժանմունքում։

Գասպարիի փոխանցմամբ՝ բացատրություն տալուց հետո ինքը շարունակաբար պահանջել է տրամադրել արձանագրության պատճենը, սակայն ոստիկանները հրաժարվել են կատարել օրենքով նախատեսված գործողությունները։ Ավելին՝ Գասպարիին, ով հրաժարվել է բաժանմունքը լքել առանց բացատրություն ստանալու, բռնի ուժով նստեցրել են ոստիկանական մեքենան, տարել են «Հրազդան» մարզադաշտի մոտակայքում գտնվող տարածք և այնտեղ, դուրս բերելով մեքենայից, թողել գետնի վրա։

Նեդոլյանին և Սերգոյանին նույնպես ազատ են արձակել 3 ժամ պահելուց հետո։

Հիշեցնենք, որ ոստիկանության աշխատակիցներն այսօր թույլ չեն տվել «Բանակն իրականում» նախաձեռնության անդամներին և բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների մայրերին մոտենալ Օպերայի և բալետի թատրոնի շենքին, որտեղ ժամը 17։00-ից Հայաստանի բանակի կազմավորման 22-ամյակի կապակցությամբ տոնական համերգ էր անցկացվում:

Ոստիկանները պատ են կազմել՝ թույլ չտալով, որպեսզի բողոքողները մոտենան շենքի մուտքին։

Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայող Վալերի Մուրադյանի մայրը՝ Նանա Մուրադյանը, փորձել է ճեղքել ոստիկանների պատը, սակայն նրան հրելով հետ են շպրտել։

Ավելի ուշ, երբ ակցիայի մասնակիցները փորձել են օպերայի շենքին մոտենալ Մաշտոցի պողոտայի կողմից, նրանց նկատմամբ ուժ են կիրառել, հրել ու քաշքշել։

Տեսանյութեր
«Ես Վլադիմիր Պուտինին լավ եմ ճանաչում»․ Սաակաշվիլին` Ուկրաինայի մասին
Նախորդ

«Ես Վլադիմիր Պուտինին լավ եմ ճանաչում»․ Սաակաշվիլին` Ուկրաինայի մասին

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալների նվազումը՝ արտագաղթի ևս մեկ ապացույց․ թերթ
Հաջորդ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալների նվազումը՝ արտագաղթի ևս մեկ ապացույց․ թերթ