2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Վիկտոր Յանուկովիչի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել

Գերագույն ռադայի կողմից պաշտոնանկ արված Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Այս մասին «Ֆեյսբուք» սոցցանցի իր էջում հայտնել է Ուկրաինայի ՆԳ նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Ավակովը։

«Խաղաղ քաղաքացիների զանգվածային սպանությունների վերաբերյալ քրգործ է հարուցվել։ Յանուկովիչն ու մի շարք այլ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել»,- գրում է Ավակովը։

Ավակովի խոսքով՝ Յանուկովիչը փետրվարի 21-ին ուղղաթիռով Կիևից մեկնել է Խարկով։ Շաբաթ՝ փետրվարի 22-ին, նա ուղևորվել է Դոնեցկի օդանավակայան, որտեղից փորձել է թռչել անձնական ինքնաթիռով, սակայն սահմանապահները նրան թույլ չեն տվել։ Ավակովը գրում է, որ կիրակի Յանուկովիչը ժամանել է Ղրիմ։

Հիշեցնենք, որ փետրվարի 22-ին Գերագույն ոադան որոշում էր ընդունել՝ մայիսի 25-ին արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Մեկ այլ որոշմամբ՝ երկրի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Ռադայի նախագահ Ալեքսանդր Տուրչինովը։ 

Հայաստան
Երևանում տաքսիստները մեքենաները կայանելու տեղ չունեն․ բողոքում են տուգանքներից
Նախորդ

Երևանում տաքսիստները մեքենաները կայանելու տեղ չունեն․ բողոքում են տուգանքներից

Ադրբեջանցի գրողի վեպը՝ հայերեն․ Epress.am-ը ներկայացնում է 5-րդ հատվածը
Հաջորդ

Ադրբեջանցի գրողի վեպը՝ հայերեն․ Epress.am-ը ներկայացնում է 5-րդ հատվածը