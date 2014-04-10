2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ՀՀ վարչապետի անունը ՀՀԿ-ն կհայտարարի երկուշաբթի

Այսօր ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստից հետո Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը չի ասել ՀՀ վարչապետի անունը եւ հրաժարվել է խոսել հնարավոր տարբերակների մասին: Լրագրողների հետ զրույցում նա հայտարարել է, որ Հայաստանի 13-րդ վարչապետի անունը հայտնի կդառնա երկուշաբթի երեկոյան: 

Լրագրողները մի քանի անգամ կրկնել են նոր վարչապետի մասին հարցը՝ խնդրելով թեկնածուների անուններ տալ, սակայն Շարմազանովը հրաժարվել է պատասխանել:

Նա նշել է, որ քննարկումները շարունակվում են եւ դրանք կավարտվեն միայն երկուշաբթի:

Հայաստան
ՀՅԴ-ն հանդիպեց Սերժ Սարգսյանի հետ. Ռուստամյանը ներկայացրել է մանրամասները. Yerkir.am
Նախորդ

ՀՅԴ-ն հանդիպեց Սերժ Սարգսյանի հետ. Ռուստամյանը ներկայացրել է մանրամասները. Yerkir.am

Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը և Րաֆֆի Հովհաննիսյանը միևնույն լուսանկարում
Հաջորդ

Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը և Րաֆֆի Հովհաննիսյանը միևնույն լուսանկարում