2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ազատամարտիկ Ռազմիկ Պետրոսյանից փորձում են վրեժխնդիր լինել՝ քրեական գործը «վերակենդանացնելով»․ «Ժողովուրդ»

ՀՀ ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի վարչություն բողոք է ներկայացվել «Ապարան» ջոկատի հրամանատար, «Ազատամարտի նվիրյալներ» ՀԿ անդամ, Ապարանի նախկին քաղաքապետ Ռազմիկ Պետրոսյանի դեմ, գրում է «Ժողովուրդ» օրաթերթը՝ հղում կատարելով իր աղբյուրներին:

Ըստ թերթի տեղեկությունների՝ հաղորդման հեղինակը «Ռ.Վ գազ» ՍՊԸ-ի սեփականատերերից մեկի՝ ազատամարտիկ Վահագն Մխիթարյանի որդին է՝ Ռաֆայել Մխիթարյանը:

«Նա ոստիկանությանը փորձում է համոզել, թե իբր Պետրոսյանը զենքով ահաբեկում է իրենց ընտանիքին: «Ժողովուրդը» սեպտեմբերի 25–ին տեղեկացրել էր, որ նշված ընտանիքի և Պետրոսյանի միջև գույքային վեճ կա: Կարելի է ենթադրել, որ Ռազմիկ Պետրոսյանի հետ կապված վերջին աղմկոտ պատմությունից հետո ՀՀ իշխանությունները որոշել են այս կերպ նրանից վրեժխնդիր լինել՝ փորձելով նրա դեմ քրեական գործը «վերակենդանացնել»։ Ներկայումս ոստիկանությունում այս հաղորդման հիման վրա հետաքննություն է ընթանում, և նյութեր են նախապատրաստվում», – գրում է թերթը։

Մանրամասները՝ թերթի այսօրվա համարում

Հայաստան
ՀՅԴ֊ն դե ֆակտո կոալիցիա կկազմի ՀՀԿ֊ի հետ․ «Հայկական ժամանակ»
Նախորդ

ՀՅԴ֊ն դե ֆակտո կոալիցիա կկազմի ՀՀԿ֊ի հետ․ «Հայկական ժամանակ»

«Երևան սիթիի» «էժան» վարկերի համար հերթեր են գոյանում․ «Հայկական ժամանակ»
Հաջորդ

«Երևան սիթիի» «էժան» վարկերի համար հերթեր են գոյանում․ «Հայկական ժամանակ»