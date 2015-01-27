2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Եպիսկոպոսի` խաղաղվելու կոչերը չհամոզեցին զոհված զինվորների մայրերին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

Ուղիղ 4 տարի առաջ այս օրը՝ հունվարի 27-ին, նախագահական նստավայրի մոտ՝ ճաղերի մյուս կողմից, զոհված զինվորների մայրերի հետ զրուցել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը՝ խոստանալով, որ նրանց որդիների գործերն արդար կքննվեն, իսկ մեղավորները կպատժվեն: Այս խոստումը չի իրականացել, և այսօր նախագահականի մոտ նույն մայրերը հիշեցրել են նախագահի խոստումը՝ վառելով 4 տարի առաջ նախագահի հետ հանդիպման լուսանկարը: Նույն լուսանկարի մեկ այլ օրինակ մայրերը նետել են գետնին: Հավաքված ոստիկաններից մեկը խնդրել է չոտնահարել նախագահի լուսանկարը: «Ախր դուք էլ եք երևում այդ նկարի մեջ»,- ասում էր ոստիկանը, սակայն դա էլ չի համոզել բողոքողներին, ովքեր մի քանի անգամ կանգնել են լուսանկարի վրա, որից հետո ոստիկաններից մեկը վերցրել է լուսանկարն ու հեռացել։

Նախագահականում այսօր էլ մայրերին չեն ընդունել, այստեղ ընթանում էր Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի չորրորդ նիստը:

Նիստից հետո նախագահական նստավայրից դուրս եկած եպիսկոպոս Բագրատ Սրբազանը լսել է մայրերի ձայնը և մոտեցել՝ տեղեկանալու խնդրի մասին:

Ակցիա անցկացնողները հոգևորականներին դիմում էին «էդ ո՞ւմ համար եք աղոթում, վիժվածք նախագահի՞» խոսքերով։

Բագրատ Սրբազանը մայրերին խաղաղվելու կոչ է արել: Զոհված Տիգրան Օհանջանյանի մայրը՝ Գոհար Սարգսյանը, պատասխանել է, որ իրենք չեն խաղաղվի, մինչև որդիների գործերը չբացահայտվեն:

«Սենց հարց չի լուծվում, ուրիշ ճանապարհ չկա՞: Իրավական ճանապարհ, դատարան, դատ»,- խորհուրդ է տվել Բագրատ Սրբազանը:

«Մենք բոլոր ճանապարհները փորձել ենք: Արդար դատավարություն չկա: Եթե լինի գլխավոր հրամանատարի հրամանը, հարցը կլուծվի, եթե ոչ՝ չէ»,- ասել է Գոհար Սարգսյանը:

Մայրերը բողոքել են, որ եկեղեցին էլ իրենց կողքին չէ։

Մանրամասները՝ տեսանյութում․

Տեսանյութեր
Բաքվում իրավապաշտպանի վրա հարձակված տղամարդը փախել է՝ լսելով հարևանների ձայնը
Նախորդ

Բաքվում իրավապաշտպանի վրա հարձակված տղամարդը փախել է՝ լսելով հարևանների ձայնը

Երևանում հարգանքի տուրք մատուցեցին Հոլոքոստի զոհերի հիշատակին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Հաջորդ

Երևանում հարգանքի տուրք մատուցեցին Հոլոքոստի զոհերի հիշատակին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)