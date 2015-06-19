Ադրբեջանցի գրողի վեպը՝ հայերեն․ Epress.am-ը ներկայացնում է «Գուգարքի» հերթական հատվածը
Epress.am-ը հայերենով ներկայացնում է Սեյմուր Բայջանի «Գուգարք» վեպի հերթական հատվածը` gugark.epress.am։
Ադրբեջանցի գրողի գիրքը ներկայացնելու ենք մինչև ընթացիկ տարվա ավարտը` շաբաթը երկու անգամ պարբերականությամբ։
Հ․Գ․ Սեյմուր Բայջանը գիրքը հայերեն լեզվով թարգմանելու և Հայաստանում այն հրատարակելու բացառիկ իրավունքները տրամադրել է Epress.am-ին: Վեպը հայերեն է թարգմանվում ադրբեջաներենից ռուսերեն տողացի թարգմանությունից։ Թարգմանիչ՝ Սոնյա Ապրեսովա։