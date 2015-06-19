2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ադրբեջանցի գրողի վեպը՝ հայերեն․ Epress.am-ը ներկայացնում է «Գուգարքի» հերթական հատվածը

Epress.am-ը հայերենով ներկայացնում է Սեյմուր Բայջանի «Գուգարք» վեպի հերթական հատվածը` gugark.epress.am։ 

Ադրբեջանցի գրողի գիրքը ներկայացնելու ենք մինչև ընթացիկ տարվա ավարտը` շաբաթը երկու անգամ պարբերականությամբ։

Հ․Գ․ Սեյմուր Բայջանը գիրքը հայերեն լեզվով թարգմանելու և Հայաստանում այն հրատարակելու բացառիկ իրավունքները տրամադրել է Epress.am-ին: Վեպը հայերեն է թարգմանվում ադրբեջաներենից ռուսերեն տողացի թարգմանությունից։ Թարգմանիչ՝ Սոնյա Ապրեսովա։

 
Հայաստան
ՀՀ կառավարությունը հրաժարվեց «Հայփոստից»․ դրան կողմ էր միայն ՀՀԿ֊ն
Նախորդ

ՀՀ կառավարությունը հրաժարվեց «Հայփոստից»․ դրան կողմ էր միայն ՀՀԿ֊ն

«Շնչի վրա 2000 դոլար». Կառավարությունը միլիարդներով մեծացնում է ՀՀ արտաքին պարտքը
Հաջորդ

«Շնչի վրա 2000 դոլար». Կառավարությունը միլիարդներով մեծացնում է ՀՀ արտաքին պարտքը