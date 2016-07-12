2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Պետական կառույցը միլիոններ է ծախսում մկնիկների և քարտրիջների վրա. «ՀԺ»

Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը (ՀԾԿՀ) կես տարվա համար (հուլիսից մինչև տարեվերջ) գնելու է 127 հատ տոներային քարտրիջ՝ յուրաքանչյուրը 47.800-72.200 դրամ: Այդ բոլորի համար ՀԾԿՀ-ն վճարելու է 4 միլիոն 34 հազար դրամ, գրում է «Հայկական ժամանակ» օրաթերթը:

«Սա այն դեպքում, երբ կարող էին ոչ թե նման շռայլությամբ քարտրիջ գնել, այլ յուրաքանչյուրը 5-10 հազար դրամով լիցքավորել: Նույնը վերաբերում է համակարգչային մկնիկներին, որից 70 հատ գնվել է 3.5 մլն դրամով։ Այն տպավորությունն է, որ ՀԾԿՀ-ն այնքան հարուստ է, որ տարին մեկ կամ երկու անգամ փոխում է իր աշխատակիցների այդ սարքերը։ 420 հազարով էլ գնել են 100 հատ օդի թարմացուցիչներ», ֊ նշում է թերթը:

Հայաստան
Հասարակությունը չնկատեց, որ Ռամիլ Սաֆարովի կացինն օգտագործվեց Հայաստանում․ քննարկում
Նախորդ

Հասարակությունը չնկատեց, որ Ռամիլ Սաֆարովի կացինն օգտագործվեց Հայաստանում․ քննարկում

Տասնյակ համայնքներ տուժել են կարկուտից․ «Ժողովուրդ»
Հաջորդ

Տասնյակ համայնքներ տուժել են կարկուտից․ «Ժողովուրդ»