2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Ազգ-բանակը» ո՞րն է. քննարկում «1000 դրամների» օրենքի շուրջ

Դեկտեմբերի 20-ին «Կոմունա» սոցիալ-մշակութային պլատֆորմը պանելային քննարկում է հրավիրել հետևյալ հարցերի շուրջ.

- Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում «1000 դրամների» օրենքը։ Ինչո՞վ է պայամանավորված դրա անհրաժեշտությունը։ Եվ ի՞նչ նկատի ունեն իշխանությունները, երբ ասում են, որ այն «Ազգ-բանակ հայեցակարգի ամենակարևոր կետերից մեկն է»:

- Ապրիլյան էսկալացիայից հետո պահանջ ձևակերպվեց. կոռումպացված չինովնիկների և օլիգարխների հարստությունը ուղղել բանակ։ Կարելի՞ է արդյոք հստակ կապ տեսնել այս օրենքի և ապրիլյան իրադարձություններից հետո ձևավորված հանրային դժգոհության միջև։

- Թվում է, թե չձևավորված բողոքը բավականաչափ զանգվածային է, սակայն այդ բողոքի քաղաքական արտահայտումը դեռևս չկա։ Ո՞րն է այս լռության պատճառը:

- Օրենքի տնտեսական մասը։ Ինչո՞ւ է Կենտրոնական բանկը շահագրգռված այս հիմնադրամի ստեղծմամբ:

- Ի՞նչ լծակներ է ստեղծում օրինագիծը (օրինակ, միայն մարտական զոհերի նախապայմանը):

- Ո՞րն է էս իրավիճակին հնարավոր և առավել արդյունավետ ընդդիմանալու ձևը:

Մանրամասները՝ տեսանյութում.

Հայաստան | Վերլուծություն | Բանակ | Առողջապահություն
Տուժողին դարձրին մեղադրյալ․ Գևորգ Սաֆարյանին երկու տարի տվեցին
Նախորդ

Տուժողին դարձրին մեղադրյալ․ Գևորգ Սաֆարյանին երկու տարի տվեցին

Տուժողին դարձրին մեղադրյալ․ Գևորգ Սաֆարյանին երկու տարի տվեցին
Հաջորդ

Տուժողին դարձրին մեղադրյալ․ Գևորգ Սաֆարյանին երկու տարի տվեցին