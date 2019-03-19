2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Նասրի՛ն, դու մենակ չես․ ակցիա Իրանի դեսպանատան առջև

«Դու մենակ չես», «Մենք Նասրինի կողքին ենք», «Ազա՛տ արձակել Նասրին Սոթուդեին» պաստառներով Հայաստանում Իրանի դեսպանատան առաջ այսօր՝ մարտի 19-ին, բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել՝ ի պաշտպանություն 38 տարվա ազատազրկման և 148 մտրակի հարվածների դատապարտված իրանցի կին փաստաբան և իրավապաշտպան Նասրին Սոթուդեի։

«Ես այստեղ եմ զորակցրելու նրան, որ մենակ չհամարի իրեն, իմանա, որ առանձին մարդիկ իր ճակատագրով մտահոգված են»,- ասել է ակցիայի մասնակիցներից քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։

Ակցիայի մասնակիցները նամակ են հանձնել Իրանի դեսպանությանը։

«Կոչ ենք անում ազատ արձակել իրավապաշտպան Նասրին Սոթուդեին, ով ազատազրկվել է իր իրավապաշտպան գործունեության համար։ Մենք նամակ են բերել նաև, որը միջազգային նամակ է, կոչ Իրանի բարձրագույն իշխանություններին՝ ազատ արձակելու իրավապաշտպանին, մենք ստորագրելու ենք և հանձնենք դեսպանատուն։ Մեր հույս այն է, որ ականջալուր կլինեն և չեն գնա ծայրահեղ ճանապարհով, չեն վերածվի մեկ այլ Հյուսիսային Կորեայի։ Մենք բարեկամաբար խնդրում ենք, որ դադարեցնեն ճնշում իրավապաշտպանի նկատմամբ»,- ասել է ակցիայի մասնակից, իրավապաշտպան Արման Ղարիբյանը։

Մոտ 1 ժամ շարունակ ակցիայի մասնակիցները կանգնել են դեսպանատան առաջ, սակայն այնտեղի աշխատակիցներից ոչ-ոք չի մոտեցել՝ նամակը վերցնելու։ Հեռախոսազանգի միջոցով հրահանգել են այն նետել նամակների համար նախատեսված արկղի մեջ։ Ընթացքում դեսպանատանն է մոտեցել 5-6 ոստիկաններից բաղկացած պարեկապահակային մեքենա։ Ոստիկաններից մեկը ակցիայի մասնակիցներին հորդորել է ակցիան շարունակել դիմացի մայթի վրա, քանի որ դեսպանատան աշխատակիցները բողոքել են, որ դրանով խանգարում են իրենց ելումուտը։ Ակցիայի մասնակիցները պնդել են, որ իրենց ակցիան խաղաղ բնույթ ունի, և իրենք ոչ մի կերպ չեն խոչընդոտում դեսպանատան աշխատակիցների ելումուտին ու աշխատանքի ընթացքին։

Հիշեցնենք, որ տարիներ շարունակ Սոթուդեն Իրանում պայքարել է կանանց իրավունքների պաշտպանության, մահապատժի վերացման, լրագրողների, ընդդիմադիր ուժերի և ակտիվիստնեերի իրավունքների պաշտպանության համար։

55-ամյա իրավապաշտպանը ձերբակալվել էր 2018 թվականի հունիսին՝ Իրանի գերագույն առաջնորդին վիրավորելու համար։ Իրականում այդ շրջանում նա մեծ թափով պաշտպանում և աջակցում էր կանանց, որոնք, ցուցադրական կերպով հանել էին իրենց գլխաշորները և փողոց էին դուրս եկել՝ բողոքելով պարտադիր հիջաբ կրելու դեմ։

Բացի վերջին մեղադրանքից՝ իրավապաշտպանի դեմ կան մի շարք այլ մեղադրանքներ ևս։ Այդ թվում՝ հակապետական պրոպագանդա անելու և հանցավոր համաձայնությամբ՝ Իրանի ազգային անվտանգությանը վնաս պատճառելու համար։

Բանտ | Կանանց իրավունքներ | Դատարան
Նախորդ

Խիստ նկատողություն հոգեբուժարանի տնօրենին

Հաջորդ

Փաշինյան․ Բանակցությունների ձևաչափի վերականգնում, ոչ թե փոփոխում