Скончался легендарный «Паганини» Владимир Мсрян

24 августа 2010

Сегодня рано утром на 73 году жизни от лейкоза скончался народный артист Республики Армения Владимир Мсрян.

Мсрян родился в 1938г. в городе Орджоникидзе. Образование получил в 1958-62 гг. в Ереванском художественно-театральном институте (мастерская А. Гулакяна). В 1963-64гг. работал в Театре юного зрителя, в 1964-66 - в Ереванском русском театре им.Станиславского, с 1966 - в Ереванском драматическом театре.

Помимо армянских фильмов снимался также в фильмах "Николо Паганини" (по заказу ЦТ), "Смерч" (Таджикфильм), "Белая одежда" (Беларусьфильм), "Империя пиратов" (Ялтинская студия), "Мертвые без погребения" (Одесская студия).