2026 г. 3 июня, среда
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Взрыв на шахте в Грузии: погибли трое, ранены семеро

Взрыв на шахте Ткибули в Грузии. Как передает ИТАР-ТАСС, в результате погибли трое и ранены семь человек. Об этом журналистам сообщил находящийся в Ткибули глава МВД Вано Мерабишвили, который лично координировал работу спасателей по вызволению погибших и раненых и оказанию им помощи.

Семь получивших ранения людей доставлены в больницы Тбилиси. «Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, приведшие к взрыву, гибели и ранению людей», - сказал министр. Мерабишвили добавил, что «руководство шахты примет решение о новых нормах безопасности и мерах по предотвращению подобных трагедий в будущем».

Представители властей Ткибули и самой шахты сказали журналистам, что, по предварительным данным, взрыв произошел в результате воспламенения метана. Власти уверили, что все расходы на похороны и лечение шахтеров оплатит руководство шахты, где произошел взрыв, а также страховые компании.

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