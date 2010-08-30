Армянский политик оправдал продажу С-300 Азербайджану

30 августа 2010

Продление сроков размещения российских военных баз в Армении полностью оправдано и служит для поддержания равновесия сил на Южном Кавказе. С таким завлянием сегодня выступил депутат НС, член совета Республиканской партии Армении Артак Закарян.



«Мы знаем, что на данный момент неконструктивная и агрессивная политика Азербайджана представляет угрозу миру, но более чем очевидно, что воинственные заявления Алиева рассчитаны на внутреннее потребление», - добавил Закарян.



Российско-азербайджанские отношения депутат охарактеризовал как часть политики России на Южном Кавказе.



На вопрос Epress.am является ли возможная продажа комплексов С-300 Азербайджану поддержанием равновесия в регионе, Закарян ответил, что так как официальных сведений о подобной сделке нет, рано давать какие-либо оценки. Но, если продажа состоится, то это также следует расценивать как мероприятие направленное на поддержание мира и равновесия, подытожил Артак Закарян.

