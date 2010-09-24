Впервые за 20 лет на Земле отмечено «суперполнолуние»

24 сентября 2010

Редким совпадением ознаменовалась смена времен года в этом году. Полнолуние, когда Солнце, Земля и Луна находятся примерно на одной линии, практически совпало по времени с наступлением осеннего равноденствия.

В большинстве случаев оба явления происходят с интервалом в несколько дней или недель. Исключения из правила, подобные нынешнему, крайне редки. В предыдущий раз такое происходило почти 20 лет назад - 23 сентября 1991 года, сообщает Newsru.

В этом месяце полнолуние произошло всего через шесть часов после наступления дня осеннего равноденствия 23 сентября в 08:09. Примерное совпадение побудило астрономов NASA назвать явление «суперполнолунием».