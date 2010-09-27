Партия Чавеса победила в парламентских выборах

27 сентября 2010

Парламентские выборы в Венесуэле завершились убедительной победой Единой социалистической партии президента страны Уго Чавеса, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Как заявил Национальный избирательный совет страны, ЕСПВ получила 90 из 165 мест в однопалатном парламенте Венесуэлы. Это меньше чем 5 лет назад, когда сторонники Чавеса получили 139 мест. Впрочем, тогда оппозиция демонстративно отказалась от участия в выборах.

На этот раз оппозиционной коалиции достанутся 59 кресел. Оставшиеся места завоевали представители малых партий страны.

Оппозиция ожидаемо не согласилась с официальными результатами. По ее информации, коалиция выиграла выборы и получила 52% мест в парламенте. Однако власти настаивают на том, что никаких внештатных ситуаций, эксцессов или фактов нарушения законодательства в ходе проведения выборов не было.