Самые криминальные столицы мира

28 сентября 2010

Наиболее любимые ворами столицы мира стали темой специальной аналитики для полицейских многих стран, в том числе Германии, Италии и Испании.

Результаты исследования опубликовали итальянская газета «Коррьере делла сера» и британская «Гардиан». На этой основе общий рейтинг обнародовал один из ведущих туристических веб-сайтов TripAdvisor, собравший информацию от многих крупных турфирм.

Печальную пальму лидерства с прошлого года продолжают делить столица испанской провинции Каталония Барселона и Рим. Правда, Вечный город прочно удерживает и пальму гастрономического первенства. Европейские туристы-гурманы в восторге от итальянской кухни и считают Рим лучшим местом для удовлетворения своих страстей.

Барселону же считают настоящей «столицей» мелких жуликов.

По мнению составителей рейтинга, в этом испанском городе карманные кражи являются таким же «приемлемым спортом, как футбол». Чаще всего ограбления происходят на главной улице города Лас-Рамблас.

Криминальную «бронзу» аналитики вручили Парижу. В прошлом году это место прочно занимала Прага. На четвертом месте в десятке, как и в прошлом году, оказался Мадрид. Далее следуют Афины, Прага, Лиссабон и Тенерифе на испанских Канарах. Десятку замыкает Лондон.